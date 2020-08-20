中國大使走基里巴斯人肉地毯歡迎儀式爭議發酵 北京斥抹黑

棄台灣轉而與中國建交的基里巴斯，因使用當地迎客風俗人肉地毯歡迎中國大使，成為爭議話題。中國被批評展示戰狼外交，北京則以實為當地風俗而要求切勿抹黑扭曲。台灣媒體稱，台灣與基里巴斯建交時，台灣大使從未踏過此類人肉地毯。

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據中央社今天報道，中國大使踏基里巴斯人肉地毯，被指戰狼外交象徵。消息說，中國大使最近拜訪基里巴斯一地，接受踩背而過的“人肉地毯”歡迎，照片流出後引發爭議。中國大使最近拜訪基里巴斯一地，接受踩背而過的“人肉地毯”歡迎。照片流出後引爭議，有居民指是當地文化，有人則不認同，美澳外交官也加入論戰，視為中國戰狼外交象徵。

報道稱，美國紐約時報19日以“中國外交官為何在太平洋島國踩人後背走路”為題，分析事件引發議論的意涵。文章說，美國、澳洲官員在社群網站評論，助照片瘋傳。對美、澳官員來說，“沒有什麼比它（這張照片）更能象徵中國的戰狼外交（Wolf Warrior diplomacy）了，在他們看來，這張照片充分體現了北京的專橫殖民主義做法”。

澳洲廣播公司（ABC）和英國衛報（The Guardian）也在2天前做出報道。

中央社綜合相關消息，這張照片是在基里巴斯的馬拉基島（Marakei Island）拍攝的，從照片拍攝角度，似乎是從中國駐基里巴斯大使唐松根乘坐的飛機後方拍的，唐松根下飛機後，從30人的後背上走過，有兩名女性分別牽着他的左右手。相關報導沒有照片來源及拍攝時間等資訊。不過中國駐基里巴斯大使館2天前在臉書貼文指出，唐松根8月初到馬拉基島等地訪問，似乎說明這起事件發生的時間。

據紐約時報指出，中國大使館的聲明沒有為引發議論的歡迎儀式辯護或解釋，但似乎是對這張照片在社群媒體引發討論所做的回應。出席這場儀式的基里巴斯環境部長鐵卡拉（Ruateki Tekaiara）說，這是馬拉基島的獨特文化，對訪客致以最高敬意，決定辦這個儀式的是地方長者，沒有人能反對。

有基里巴斯民眾指出，這是婚禮會見到的儀式，但不是基里巴斯所有島嶼都有。民眾Rae Bainteiti說，通常是新郎方躺地上，讓親家從他們身上走過，“代表喜悅，也歡迎他們成為一家人”。民眾Apaula Tofinga指出，這是古老婚禮習俗，通常親友會組成人橋，讓新郎或新娘走過去，“代表他們彼此在親家會被好好對待”。

該報道稱，不過，基里巴斯的獨立記者瑞蒙（Rimon Rimon）對澳洲廣播公司指出，有民眾看到這個景象，感到很不高興，“人們對此生氣、感到沮喪、尷尬”。瑞蒙曾是基里巴斯前總統湯安諾（Anote Tong）幕僚。瑞蒙指出，過去有些台灣的外交官也曾拜訪馬拉基島，他從沒見過台灣的外交官被以同樣的方式歡迎。

有些美國與澳洲官員也對這事件提出看法。曾派駐以色列、基里巴斯鄰國巴布亞新幾內亞的澳洲聯邦眾議員夏瑪（Dave Sharma）說，他感到非常驚訝，如果澳洲代表也參與這類性質的儀式，“我會非常吃驚”。駐點斐濟（Fiji）並監管基里巴斯等太平洋島國的美國武官帕納約托（Constantine Panayiotou）對此感到憤怒。他在推特（Twitter）發文指出：“我無法想像踩著兒童後背走路的場景，對任何國家的大使（或者對任何成年人來說！）是可以接受的行為。然而，中國駐基里巴斯大使讓我們看到了這個場景。”但帕納約托對紐時指出，他的推文是個人看法，不代表美國駐斐濟大使館或美國國防部立場。

澳洲外交暨貿易部主管太平洋事務的官員麥唐納（Ewen McDonald）指出，澳洲駐基里巴斯的高級專員考爾德（Bruce Cowled）從未參加過任何類似的儀式。

據紐約時報指出，無論是不得體的做法，或是小題大作，這個事件引發的議論，反映出太平洋國家在地緣政治上的地位變得舉足輕重。

據中央社，基里巴斯去年9月和台灣斷交，轉向中國建交。基里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）今年6月連任成功，外界分析有助中國鞏固在太平洋的戰略位置。紐時指出，中國和美國正在爭奪太平洋地區的影響力，基里巴斯是與夏威夷距離最近的鄰國，隨中、美競爭加劇，基里巴斯對兩國都越來越重要。有美國官員指出，他們擔心中國在基里巴斯耶誕島（Christmas Island）興建戰略前哨。耶誕島離位於夏威夷的美國印太司令部僅約2000公里。

中國官媒“環球時報”（Global Times）今天反駁外界對照片的“錯誤解讀”。報導引述聊城大學學者於鐳指出，儀式表示對唐松根的歡迎，過去美澳等西方國家干涉基里巴斯的選舉，曾造成基里巴斯與中國斷交，澳洲長期將太平洋島國視為後院，太平洋島國很少對過去殖民的西方國家有如此友善的表示。

據上報今天報道稱，回應基里巴斯“人體地毯”事件，中國外交部指：實為當地風俗、切勿抹黑扭曲。

報道引述《澎湃新聞》，基里巴斯“人體地毯”事件掀起喧然大波後，中國外交部發言人趙立堅20日在記者會上表示，他們已經核實確認各種報導，強調照片的背景，是唐大使應馬拉凱環礁（Marakei）政府和議員邀請訪問，出於對當地民情風俗尊重，才接受這個歡迎儀式。

趙立堅也特別點出，這種獨特的人體地毯歡迎儀式，澳洲駐基里巴斯高級專員1998年訪問該島嶼時，也曾接受相同熱情迎接，不可能不清楚此一習俗。