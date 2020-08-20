旗下愛奇藝涉財務造假 百度面臨美國集體訴訟

中國著名影音平台愛奇藝近期傳出涉嫌偽造財務數據，遭美國證券管理委員會調查。美國羅森律師事務所19日宣布接受投資人委託，向愛奇藝大股東、中國搜尋引擎龍頭百度發起集體訴訟。一項指控指愛奇藝誇大2019年的收入，約人民幣80億至130億元，並稱愛奇藝早在2018年首次公開募股前就存在詐欺行為，且持續至今。根據愛奇藝13日發出聲明表示，這份報告引用的數據與結論嚴重失實，現已聘請顧問進行內部審核，並配合調查美國證管會（SEC）的調查。

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據中央社今天報道稱，愛奇藝涉財務造假，大股東百度面臨美國集體訴訟。根據羅森律師事務所（Rosen Law Firm）英文官網公告，百度被指控在上市期間作出虛假或誤導性陳述，以及未披露以下資訊：百度歪曲愛奇藝的財務和經營狀況、對愛奇藝控制不力、在相關時間的公開聲明是虛假或誤導性的。公告並稱，如果投資者在2016年4月8日至2020年8月13日之間購買或以其他方式收購百度證券，可以加入集體訴訟，鼓勵損失超過10萬美元的投資者與律師事務所聯繫。

該報告表示，愛奇藝透過虛報約42%至60%的用戶數量來誇大收入。此外，愛奇藝在為內容、其他資產和收購所支付的成本都被誇大。

中央社說，截至發稿，百度以及愛奇藝均未對此作出回應。

一家叫做Wolfpack Research的公司在4月公布的報告中揭露愛奇藝財務作假一事，指控愛奇藝誇大2019年的收入，約人民幣80億至130億元，並稱愛奇藝早在2018年首次公開募股前就存在詐欺行為，且持續至今。

愛奇藝13日發出聲明表示，這份報告引用的數據與結論嚴重失實，現已聘請顧問進行內部審核，並配合調查美國證管會（SEC）的調查。美方已要求提供2018年1月以來的財務和營運紀錄，以及指控所涉及的收購和投資相關文件。

報道引據澎湃新聞s，百度財務長（CFO）余正鈞8月14日在百度第二季財報會上表示，百度對欺詐採取零容忍的態度。作為愛奇藝母公司的一員，百度沒有參加獨立調查，所以無法評論相關情況。

據該報道，公開資料顯示，百度於2012年11月獲得愛奇藝的控股權。2013年，百度收購中國影音平台PPS，並將PPS與愛奇藝合並。2018年初，愛奇藝首次公開募股並在美國那斯達克股票市場（NASDAQ）上市，百度至今仍是愛奇藝的大股東。