網議偽造高考錄取通知書瞞騙 曝一份200元

中國近期寄發高考（大學考試）錄取通知書，傳出有考生上網購買偽造的通知書欺騙家人，在網上引發熱議。據調查，最便宜的偽造錄取通知書只要人民幣180到200元。根據中國大陸“治安管理處罰法”規定，偽造、變造或者買賣國家機關、人民團體、企業、事業單位或者其他組織的公文、證件、證明文件、印章，最重可處10日以上15日以下拘留，可以並處1000元以下罰款；根據中國“刑法”規定，偽造企業或事業單位的印章，最高可處3年徒刑。

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據中央社今天報道，中國出現偽造高考錄取通知書成生意，一份兩百元有找。

近日，中國各大學的錄取通知書紛紛寄達學生手中，根據澎湃新聞，一名廣東的學生考試成績並不理想，因此購買偽造的北京清華大學錄取通知書欺騙家人，家人信以為真，不但讓他戴着紅花遊街，甚至宴請親朋好友分享喜悅。然而偽造錄取通知一事，隨後被當地教育局踢爆，進而引發中國網絡上的熱議。澎湃新聞後續報導指出，偽造高考錄取通知書儼然成為一門生意，最少只要花人民幣180元就能拿到一份偽造的錄取通知。

據該澎湃新聞指出，在網絡拍賣平台淘寶鍵入“錄取通知書”後發現，許多店家都表示可協助訂製錄取通知書，包括專科、大學、研究所錄取通知書，應有盡有。部分店家甚至在商品展示頁面附上多家學校的錄取通知書封面圖片。

報道稱，據澎湃新聞提到，聯繫上一名賣家後，對方表示訂製高考錄取通知書還可分成“單獨訂製”與“套裝”兩類。這名賣家指出，如果只是單獨訂製高考錄取通知書，售價200元。如果訂製套裝，售價為260元，內容物則包含通知書、入學須知、入學登記表、家庭調查表、貧困資助申請表、信封、家長信、國家資助宣傳彩頁、參軍宣傳彩頁和EMS空白手寫快遞單。如需訂製學校專用信封，需另外付200元。該名賣家強調，下訂後一周左右即可收到貨，如果是電子版本，大約只需3到4天。不過對於錄取通知書的仿真程度，賣家坦言不可能完全一模一樣。

消息沒有提及是否有人慾用偽造錄取通知書到學校闖關。