美國哈佛大學費正清中國研究中心傳正式聘請許章潤

中國異議學者許章潤近日傳已獲美國哈佛大學費正清中國研究中心的聘書，邀請他前往擔任研究學者，為期一年。許章潤昨天才收到北京清華大學寄來的“失業人員告知書”。不過推特網友多研判，若哈佛大學費正清中國研究中心聘書為真，中共一定不會讓許章潤出境。

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據中央社今天報道，許章潤獲哈佛大學費正清中心聘書。

許章潤7月6日被控嫖娼並遭警方行政拘留後，被北京清華大學以“道德敗壞”為由，革除教職和開除公職。校方並指控他自2018年7月起多次發表文章，嚴重違反“新時代高校教師職業行為十項準則”有關規定。許章潤獲釋後，已於7月底委託兩名律師平反。

中央社引據中國數字時代消息，8月19日，北京清華大學給許章潤發出“失業人員告知書”。根據告知書，許章潤被要求在8月27日到戶籍地社保所參加職業指導培訓，並辦理就業失業相關手續。中國數字時代並刊出許章潤此前收到校方開除通知書後寫的一首打油詩：“清華無恥下通知，嚇得老夫撒尿遲，土匪如今在學府，無奈獻上打油詩”。

推特帳號“魯難”今天下午發文稱，許章潤收到失業人員登記表的同時，也收到了來自哈佛大學費正清中心的聘書。根據“魯難”上傳的聘書顯示，哈佛大學費正清中心8月13日發信通知許章潤，邀請他前往擔任研究學者一年，時間自今年7月1日起至明年6月30日。

香港電台今天引述許章潤證實，費正清中心一周前發出聘書，他19日已回信給哈佛大學，表示衷心歡喜，讚揚費正清中心是世界漢學中心，自己與有榮焉。

據中央社說，不過推特網友多研判，若聘書為真，中共一定不會讓許章潤出境。