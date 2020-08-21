嚴防再出蔡霞與許章潤 北大下令嚴審師生上線境外會議

中國近期屢傳知識菁英因批評當局而遭清算，北京大學近日則發出公告，要求各單位應對參加境外單位主辦的在線國際會議“嚴格審核把關”，師生參加會議時應嚴格遵守相關“保密規定”。評論指北大嚴加審查令與驚動中國高層政治的蔡霞與許章潤批評當局事件有關。

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據中央社今天報道稱，北京大學下令，嚴審師生參加境外線上國際會議。消息說，北京大學國際合作部19日在官網刊登“關於規範參加外方主辦的線上國際會議申報審批的通知”，提出上述要求。公告並表示，師生參加線上研討會的申報和審批程序，與目前因公（臨時）出國（境）申報和審批程序相同，必須在參加會議前至少15天進行申報。提交申報資料時，應包含邀請函或會議通知，以明確會議的主題、議題、議程安排等。

此外，公告也提到，參加由香港、澳門、台灣單位主辦的線上國際會議，參照以上辦法執行。

據公告稱，這些要求是根據“上級有關規範管理線上外事活動的文件精神，結合我校防範新冠疫情常態化實際，為進一步規範師生參加外方主辦的線上國際會議的申報和審批程序，確保線上對外交流活動有序展開”而提出。

中央社說，在北大發出上述公告的當天，中共中央黨校也在官網通報退休教授蔡霞案件，並宣布部署開展“警示教育”工作，要求各級黨組織和全校教職工要從蔡霞案中“吸取深刻教訓，“在思想上政治上行動上，同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致”。目前身在美國的蔡霞，因批評中共總書記習近平為黑幫老大，於17日遭開除黨籍及取消退休待遇。

該報道稱，多次撰文批評當局的中國法學學者許章潤近期也遭北京清華大學革除教職和開除公職。校方並指控他自2018年7月起多次發表文章，嚴重違反“新時代高校教師職業行為十項準則”有關規定。他在昨天收到北京清華大學寄來的“失業人員告知書”。於此同時，許章潤也證實已獲美國哈佛大學費正清中國研究中心的聘書，邀請他前往擔任研究學者，為期一年。