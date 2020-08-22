《八佰》解禁 青天白日旗與台灣國歌銀幕罕放行

中國抗日電影《八佰》原定於去年7月上映的，但疑因政治問題突遭撤檔，直到今年8月21日才正式上映，首日票房報捷，突破1.34億元人民幣。

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據東森新聞今天報道稱，延1年終上映！陸片《八佰》首日破5億，多幕亮“青天白日旗”還聽見台灣國歌（三民主義，吾黨所宗）。消息說，對於《八佰》的內容，大陸網友的評價兩極，有的人認為場面浩大逼真，值得一看；但也有人認為楊惠敏送旗的劇情被淡化，相當可惜。

《八佰》講述的是1937年淞滬會戰時，國軍謝晉元團長率領八百壯士死守上海“四行倉庫”抵抗日軍的歷史；同時，女童軍楊惠敏冒着生命危險將國旗送往“四行倉庫”，激勵國軍士氣的過程，也是故事主軸之一。

該報說採訪了幾名看完電影的觀眾，一名在大陸的台灣觀眾表示，《八佰》的劇情改編令人失望，還是林青霞40多年前演的《八百壯士》更貼近歷史。不過，一名北京的觀眾卻認為，電影內容令人心情激動，好幾幕看得讓人差點哭出來，“當年打鬼子真的不容易！”

大陸網友對《八佰》也有許多討論，但評價十分兩極，有的人認為“電影場面逼真浩大，看完心裡有淡淡的哀傷。”“觀影記得要帶衛生紙，保證男女都落淚。”但也有吐槽“可惜楊惠敏送國旗劇情還是被淡化，連升旗都省略了。”、“劇情沒有貼近真實歷史，刪改太多。”

據東森新聞指，不過，《八佰》中最受大家關注的，還是“青天白日滿地紅”的中華民國國旗到底有沒有被展示出來？據看完電影的觀眾表示，旗幟雖然沒有在電影中頻繁被展示，但有好幾幕的確都出現了，能看見旗上的“青天白日滿地紅”，且在升旗的那一幕中，竟然還聽見國歌（三民主義，吾黨所宗）的配樂。