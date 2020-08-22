加密貨幣資產 或成中國資金外流新途徑

根據區塊鏈分析公司Chainalysis日前發布的研究指出，中國經濟在美中貿易戰及人民幣貶值等不同程度的衝擊下，過去一年，逾500億美元的加密貨幣資產自中國彙出。不過，Chainalysis也表示，中國彙出的加密貨幣資產並非全部都屬資本外逃。

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據中央社今天報道，研究指過去一年，1.4兆加密貨幣資產自中國彙出。

該報道引述美國自由亞洲電台稍早消息，中國嚴格管制外彙，每年每人換彙上限為5萬美元，而據Chainalysis的最新研究，過去12個月，約有500億美元的加密貨幣資產彙出中國，顯示中國有投資者正在規避當局的外彙管制。根據Chainalysis於20日發布的研究指出，這個現象可能與中國投資者藉加密貨幣進行資本外逃有關。

據Chainalysis的研究說，在巨量加密貨幣資產自中國彙出的同時，價值逾180億美元、被視為“加密貨幣中的法定穩定幣”的Tether從東亞地區轉移到其他地區；而東亞地區投資者使用的穩定幣中有93%是Tether。

報道稱，Chainalysis指出，Tether和美元掛鉤，用戶得以藉拋售而換取法定貨幣，加上不至於大幅貶值的特性，讓Tether對資本外逃特別有用，而中國最近的經濟情況可能讓投資者藉加密貨幣撤出一些資本。

據中央社，不過Chainalysis也表示，中國彙出的加密貨幣資產並非全部都屬資本外逃，部分加密貨幣資產流出中國的活動可能是“礦工”將加密貨幣轉換為Tether，並彙至國外交易所所致，或是東亞投資者趁著加密貨幣價格波動，將加密貨幣轉移至國際交易所交易。