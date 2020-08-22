美高官指中國承諾履行第一階段貿易協議

美國國務卿蓬佩奧透露中國承諾履行第一階段貿易協議。蓬佩奧接受美國電視台採訪，指儘管中美兩國的貿易對話被推遲，但北京承諾繼續履行第一階段貿易協議。蓬佩奧沒有提及中美兩國貿易對話近期是否儘快對話的細節。

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據路透社報道，蓬佩奧稱中國承諾履行第一階段貿易協議。

美國國務卿蓬佩奧是在周五接受美國電視採訪表示，中國承諾遵循與美國達成的第一階段貿易協議，儘管評估該協議進展的談判被推遲。

據蓬佩奧在接受CNBC採訪時說，“中國在承諾的繼續履行採購義務方面已經做了一些他們需要做的工作。但你必須記住，有很多義務遠遠超出購買美國產品的範圍。”

有評論指，儘管中美關係顯示緊張，中國威脅報復美國對中國企業的禁制，但中國遲遲沒有推出對美國企業的制裁報復措施。中國近期仍然加大購買包括大豆與玉米在內的美國農產品。