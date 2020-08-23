中國網絡世界第一大國 僅直播就過5億半 網管或難

近年中國的網絡直播產業蓬勃發展，在疫情期間更因社交活動減少、帶貨風潮，讓使用者規模大幅成長。據統計，使用直播平台的人數超過5.6億人，佔中國網絡使用者的62%。專家指部分網絡直播平台所發布的內容存在明顯失真的現象，對網絡直播平台內容進行規範管理已刻不容緩。中國國家網信辦等多個部門，已經針對網絡直播產業展開專項整治。

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據中央社今天報道稱，中國直播用戶超過5.6億人，佔整體網絡使用者62%。該報道引據中國官媒光明日報今天指出，中國的直播產業經歷萌芽期、爆發期，也有平穩期，總體來看，直播產業的發展穩步向前。

據光明日報引述業內人士的觀察指出，中國最早的網絡直播起源於2005年，多以秀場直播，也就是唱歌、跳舞的聊天室為主。2014年以來，隨着網絡與人工智能技術高速發展，直播產業迎來了發展最為迅速的時期，無論是遊戲、音樂、教育還是美食，多樣性的直播形式擴展了產業的邊界。

根據中國互聯網絡信息中心發布第45次“中國互聯網路發展狀況統計報告”資料顯示，截至2020年3月，中國網絡直播使用者規模達5.6億人，佔整體網絡使用者的62%，其中泛娛樂直播類別的使用者規模超過1.5億人。此外，這份資料也提到，預計在2020年，中國企業直播服務領域的市場規模將突破人民幣50億元。到2024年，市場規模將達191.29億元。

不過該報也指出，因為進入直播產業的門檻較低，因此也存在大量良莠不齊的現象。

據該報引述南京大學長三角文化產業發展研究院研究員郭新茹表示，在數位經濟技術的推動下，中國網絡直播平台發展快速、泛娛樂化，吸引愈來愈多的用戶，而經濟利益、社會名望的誘惑也使部分網絡直播平台所發布的內容存在明顯失真的現象，對網絡直播平台內容進行規範管理已刻不容緩。該報還指出，中國國家網信辦等多個部門，已經針對網絡直播產業展開專項整治，兩個月來，依法處置158款違法、違規的直播平台，督辦38起涉及直播的重點案件，同時督促平台清理有害帳號及資訊，封禁違法、違規的網絡主播，釐清直播打賞作為平台和主播履行服務合約的法律性質。