前駐美大使周文重告誡美國：不應把中國視為第二個蘇聯

中國前駐美國大使周文重19日接受中國央視採訪，指中國沒有軍事集團，和冷戰時期前蘇聯的做法完全不同，美國不應該把中國看成第二個前蘇聯。至於中美之間是否還能再回到以前平靜的狀態，周文重認為不可能了，主要原因是美國對中國的看法變了，這是一個最大的變化，美國不再把中國當成合作夥伴， 而是一個對手、政治敵手。

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據聯合早報今天引述中國官方消息，中國前駐美大使周文重受訪時表示，中國沒有軍事集團，和冷戰時期前蘇聯的做法完全不同，美國不應該把中國看成第二個前蘇聯。

該報道引述中國央視22日消息，周文重19日接受央視採訪時和記者談及中國駐美國休斯敦總領館關閉一事。他會議說，自己1978年年底被派往美國，那時中國在美國休斯敦只有聯絡處，不久中國已故領導人鄧小平訪美，中美關係正常化，聯絡處隨即轉成使館。當時主要的工作責任，是打開中美關係，推進中美關係的正常化。

談及中美關係，周文重被問及，兩國關係不太融洽的時候，找到共同利益的是否還有可能。他認為有可能，因為共同利益實際上就是共同發展，中國的新型大國關係裡面說的很清楚，不衝突、不對抗，這就是共同利益。應該互相尊重、合作共贏。如果能做到，這是對雙方最有利的。

據該報道，被問及中美之間未來最舒服、最合適的相處方式是什麼，周文重回答說，美國的問題和挑戰是，學會怎麼和一個發展中的和平崛起的中國相處。中國一直強調不會取代和挑戰美國，美國得聽得進去。而且中國沒有軍事集團，和冷戰時期前蘇聯的做法完全不同，美國不應該把中國看成第二個前蘇聯。