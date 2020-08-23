央視報李克強對中國經濟樂觀 指今年可正增長

中國總理李克強在重慶考察時表示，從近幾個月的宏觀運行情況看，做好六穩落實六保任務取得積極成效，今年保住上億市場主體，完成新增城鎮就業900萬人以上的任務，全年經濟可以實現正增長，要繼續努力，同時應對好發展中的不確定因素。中國央視報道了李克強的講話，稍早媒體關注中國3大官媒未報李克強勘災消息。

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據路透社今天報道稱，李克強稱中國全年經濟可以實現正增長，要應對好發展中的不確定因素。

據中央人民廣播電台周日消息說，李克強表示，不僅要減稅降費，還要進一步降門檻，更大激發市場主體活力。

另外，李克強在考察重慶京東方(000725.SZ)時強調，西部地區要更大擔負起承接東部產業轉移的重任，他表示西部有大的迴旋餘地優勢，既要主動承接東部產業轉移，又要敢於參與國際競爭。

路透社說，中國公布的二季度GDP同比增長3.2%，遠超市場預期。7月底召開的中央政治局會議指出，當前經濟形勢仍然複雜嚴峻，不穩定性不確定性較大，遇到的很多問題是中長期的，必須從持久戰的角度加以認識，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，堅持結構調整的戰略方向，更多依靠科技創新，完善宏觀調控跨周期設計和調節，實現穩增長和防風險長期均衡。