抖音欲與美國政府打官司 美官方或未要求聯邦法官拒受訴訟

美國總統特朗普先前頒布行政令，禁止受美國司法管轄的任何人或企業與TikTok的母公司字節跳動進行任何交易，路透社與法新社均引述消息人士指出，TikTok準備最快明天下周一對此發起法律挑戰。中國企業尤其是華為在美國多次興起訴訟，對美國政府發起法律挑戰。美國司法部曾要求美國聯邦法院法官拒絕受理華為的司法訴訟，至此沒有消息透露，美國司法部是否也要求美國聯邦法院法官拒受抖音的指控訴訟。

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據路透社稍早報道，TikTok將就美國禁止交易的行政令發起法律挑戰。

特朗普8月14日簽署行政令，要求字節跳動在90天內剝離其視頻共享應用TikTok在美國的業務，字節跳動在與微軟(MSFT.O)及甲骨文(ORCL.N)等潛在收購方的協商上已有進展。字節跳動的美國投資人也有可能加入收購。消息人士指出，TikTok是針對特朗普於8月6日簽署的行政令發起法律挑戰，該行政令指示美國商務部長提出涉及字節跳動及其持有利益公司的交易清單，這些將會在45天後被禁止。

路透社根據消息人士的說法，8月6日的行政令是建立在國際緊急經濟權力法(IEEPA)之上，TikTok計畫主張其合法訴訟程序遭到剝奪。該公司先前已經表示，正在研究各種法律選項，公司員工也準備自行提出訴訟。

該報道說，在正式提起訴訟之前，消息人士要求匿名，字節跳動不予置評，一名白宮發言人亦不做評論。

TikTok的法律挑戰無法讓字節跳動免於被迫分割出售TikTok。這是因為這個法律挑戰與8月14日下令出售TikTok的行政令無關，TikTok並非司法審查的對象。據該報道說，不過這個舉動顯示，字節跳動正準備動用所有法律資源，試圖避免TikTok的交易協商變成被迫火速出售資產。

本台稍早報道，美國司法部去年7月曾要求聯邦法官拒絕受理中國華為在美國起訴美國政府的訴訟案。華為在美國發起多個起訴美國政府的訴訟。其中華為在德克薩斯州訴訟案中向2019年美國國防授權法，禁止聯邦機構購買華為設備的部分發起了挑戰。據華為聲稱美國國會濫用權力，在沒有舉行聽證會或審判的情況下就對該公司實施制裁。華為要求將法律中針對其設備的部分宣布為違憲。該公司表示，這項法律違反了憲法中禁止立法機關對個體進行處罰的規定。

2020年2月，美國德克薩斯州的法官做出裁決，駁回華為對該項美國法律提起的違憲訴訟。