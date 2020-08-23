馬英九斥蔡英文卑躬屈膝指控 稱總統8年與中國和習近平平起平坐

台灣前總統馬英九今天23日出席前行政院長郝柏村追思紀念會前受訪表示，他執政8年從未卑躬屈膝，與中國大陸互動都是平等互惠、平起平坐，要求總統蔡英文應先檢討自己。

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據中央社今天報道稱，馬英九說執政8年從未卑躬屈膝，與陸平起平坐。台灣前總統馬英九今天表示，他執政8年從未卑躬屈膝，與中國大陸互動都是平等互惠、平起平坐。反觀總統蔡英文在太平島、衝之鳥礁以及ECFA等議題上，不僅卑躬屈膝，還前倨後恭，他要求蔡總統應先檢討自己。

蔡英文昨天針對馬英九批評她把國家推向戰爭邊緣回應指出，受人民託付領導國家的人，千萬不能抱持着不切實際的幻想，以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值不吭一聲，就能換來所謂的和平。

馬英九上午出席前行政院長郝柏村追思紀念會前受訪表示，他做了8年總統，也跟中國大陸打交道8年，簽署23個協議，都是平等互惠，而他跟中國國家主席習近平在新加坡見面，也都是平起平坐，從未有卑躬屈膝的情況，外媒表示這是中國大陸對於台灣主權問題所做最大的讓步。

據馬英九說，“我執政8年，從未屈膝過，蔡總統倒是非常多次，應該先檢討自己”。他指出，美國蓬佩奧（Mike Pompeo）在7月13日要台灣遵守南海仲裁的判斷，但仲裁是把太平島看做是一個礁而非島，外交部不但沒有抗議，還表示歡迎，這叫做卑躬屈膝。馬英九還表示，台灣漁民到衝之鳥礁附近捕魚被日本驅趕，蔡政府一聲都不吭，這個叫做卑躬屈膝；10年前簽ECFA（兩岸經濟合作架構協議），蔡總統說是糖衣毒藥、走向中國，會害死台灣的經濟，10年後蔡政府卻擔心大陸要終止ECFA，特別要陸委會和經濟部出來，希望大陸不要終止，這也是卑躬屈膝、前倨後恭。

尚且沒有消息報告蔡英文對馬英九此番駁斥的回應。