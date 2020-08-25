中意外長會面簽署兩項經貿協議談及香港問題

中國外長王毅周二開始歐洲5國訪問，首站意大利，中意簽署兩項經貿協議；法新社消息，兩國領導人會談涉及香港問題，意大利外長強調必須尊重香港人的權利和自由。與此同時，香港民主運動人士羅冠聰抵達意大利，他要求意大利政府譴責中國在香港侵犯人權，他並警告華為等中國企業對西方構成威脅。

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法新社報道，意大利外長迪馬約表示，兩國外長在羅馬簽署兩項經貿合作協議，一是歐洲最大天然氣管道運營商Snam向中國提供天然氣，以及向中國出口“意大利製造”食品。迪馬約在記者上表示，在能源及交通領域中國成為重要夥伴。

法新社稱，在中美關係日趨緊張的背景下，王毅出訪歐洲5國，繼意大利之後，他還將前往荷蘭，法國，德國及挪威。這是新冠病毒疫情爆發以來，王毅首次外訪。意大利於2019年與中國簽署共建“一帶一路”合作諒解備忘錄，是首個簽署這項協議的西方國家。雙方總共簽署29項協議或合作意向書，據意大利政府稱，協議總值25億歐元。而意大利的歐洲夥伴擔心，中國的“一帶一路”計畫會破壞一些負債國家的穩定，同時強化中國的影響力，迫使一些國家轉讓關鍵的技術。

迪馬約在會後表示，會談沒有提及華為問題。 不過迪馬約說，他向王毅提及香港問題，強調必須尊重香港人的權利和自由。迪馬約在記者會上公開表示，香港的穩定富強至關重要。他表示，必須維護香港的高度自治，保護香港民眾的基本人權。而王毅在談及香港問題時則強調“不幹涉內政”原則。

另外，就在迪馬約與王毅會面前，香港民主運動人士羅冠聰周二抵達意大利。羅冠聰為前香港立法會議員，在中國實行受到西方嚴厲批評的港區國安法後，他於上月離開香港。

法新社消息，羅冠聰在羅馬與意大利議員團會面，他呼籲意大利政府嚴厲譴責中國在香港侵犯人權行徑。目前在英國避難的羅冠聰呼籲各國“組成反對中國的強大聯盟”，並對鎮壓維吾爾人的主觀官員實施制裁。 羅冠聰並與一些意大利議員到意大利外交部大樓外示威抗議遞交請願信。他們並高舉“香港加油”的標語，呼籲民主國家要團結應對中國的威權擴張。

另據路透社報道，羅冠聰並警告，華為等中國企業對西方構成威脅。 意大利尚未加入美國行列對華為祭出限制，但意大利電信集團（Telecom Italia）最近已排除華為參與5G設備投標。

羅冠聰呼籲，西方政府與北京打交道時應格外謹慎。他表示：“（中國）這個世界上最強大專制政權，對民主構成威脅，包括使用滲透手段，利用華為等國有企業的影響力等。” 羅冠聰指出：“如果中國公司擁有或控制一國的電信、港口或甚至核工業等基礎設施，則會對此國家構成嚴重危險。” 他表示：“我的到訪以及我帶來的訊息相當清楚：即使我們與他們打交道，我們仍需解決中國侵害人權問題，我們必須非常留意滲透以及他們的專制擴張本質”。