恐全民檢測反應冷淡累中央沒面子林鄭遷怒唱反調專家

港府要求中央支援的新冠狀病毒全民測試，將在9月1日正式展開，各方亦已加緊籌備工作，但由於確診人數近日已大幅回落至個位數，而有關測試樣本資料將轉送北京造成私隱危機的傳聞不斷，加上不少專家公開質疑全民檢測的成效，最新民調已顯示港人對全民檢測意欲低，為了挽救頹勢，特首林鄭月娥昨（24日）更公開輕蔑質疑全民檢測成效的醫學界專家學者，指他們為“所謂專家”，而且“不斷抹黑”有關計畫。

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這是繼人民日報日前發表評論譴責香港有人散播中央乘機收集港人樣本的不實謠言，等同與750萬港人為敵之後，港府又再度發功，試圖挽回頹勢，以免冷淡的全民檢測回應，讓中央面子全失，進一步反映港府在市民心目中的信任度再創新低。

林鄭月娥今（25日）出席行政會議前見記者，指政府會為特定群組繼續進行檢測，包括高風險群組。林鄭承認該類檢測成本效益較高，並再次批評有醫學界人士為政治目的，抹黑全民檢測計畫，旨在破壞香港與中央的關係。

林鄭月娥24日晚於社交平台發文，批評社會上有“小部份人⋯⋯不斷抹黑計畫，以慣常伎倆提出『DNA送中』的口號來唬嚇市民”，以“達到他們反中央、反政府的目的”。

林鄭還進一步批評質疑政府的醫學界專家，形容他們是“所謂專家和醫生”。她說，有“所謂專家、醫生”不斷抹黑計畫，“點解（為什麼）他們有如此的心腸，去阻止香港市民參與這個計畫呢？只有一個目的，是政治計算⋯⋯抹黑中央、破壞香港同中央關係”。林鄭又希望傳媒為政府做更多關於全民檢測的介紹。林鄭強調，全民檢測不會抽走港府為特定群組檢測的資源，又形容全民檢測進度順利，呼籲市民參與。

食衞局局長陳肇始日前亦加入宣傳工作，指港人檢測樣本不會“送中”，而是儲存在政府雲端系統，樣本亦不會送往境外，但有媒體指出，所謂“政府雲”的項目早由國企中國電信奪得，且檢測由中資公司控制，市民無從監察運作。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良日前批評港府的全民病毒檢測，由於欠缺針對性，等同“浪費子彈”。

香港西醫工會會長楊超發擔心市民對檢測反應不踴躍，更建議當局考慮提供包括金錢獎勵等誘因。楊超發留意到即使在疫情爆發地區，市民對檢測的反應都不太踴躍，當局在疫區派發約四成樣本瓶後，交回的比例往往只有三成，數字令人失望，他因而建議政府以現金吸引市民接受全民檢測。