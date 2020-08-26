中加外長羅馬見面互相要人 孟晚舟案仍無解

中國外交部長王毅目前在歐洲出訪，周二（8月25號）在意大利訪問時，也與正在羅馬的加拿大外交部長商鵬飛舉行了會晤，雙方均敦促對方釋放遭關押的公民。

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據中國外交部發布，當地時間25日，王毅在羅馬應約會見加拿大外交部長商鵬飛(Francois-Philippe Champagne)。王毅在會中再度要求加方立刻釋放華為財務長孟晚舟，商鵬飛則未正面回應。

中國外交部稱，王毅告訴商鵬飛，加方無端拘押中國公民，兩國關係遭遇嚴重困難。外交部新聞稿稱，王毅說，解鈴還須繫鈴人，加方對此要有正確認識。希加方拿出獨立自主國家的姿態，儘快作出決斷，消除當前影響中加關係發展的主要障礙。

加拿大外交部聲明稿稱： “商鵬飛部長再度重申，康明凱及斯帕弗的案子仍是優先議題.......加拿大繼續敦促中國立即釋放兩人，”

中加關係於2018年12月開始惡化，此前加拿大警方逮捕華為創始人任正非的女兒，華為首席財務官孟晚舟。 之後不久，中國逮捕了斯帕弗和康明凱，並指控他們從事間諜活動。中方還部分停止進口加拿大油菜籽。

路透社引述 一位舉舉明的政府官員表示，商鵬飛還對中國處理香港問題提出了加拿大的反對立場。 香港國安法實施後，加拿大上個月宣布暫停與香港的移交逃犯協定，並稱可能增加來自香港的移民。

加拿大外交部指出，王毅與商鵬飛還“討論了新冠疫情下全球合作的重要性，包括研發疫苗方面。”

另據路透社報道，周二公布的法院文件顯示，加拿大一家法院駁回了孟晚舟要求公布更多與她2018年被捕相關文件的請求。 報道稱，儘管加拿大方面公布了孟晚舟和她的團隊要求的一些文件，該國司法部長的代表律師拒絕公布所有文件，聲稱如果全部公布，部分文件會危及國家安全。 一名聯邦法官同意加拿大政府律師的意見，認為所要求的信息與孟晚舟的被捕無關。