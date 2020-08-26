經合組織地區國內生產總值第二季度空前下降

根據經合組織的估計數字，今年第二季度，經合組織國家或地區的國內生產總值下降近10%，這是前所未有的現象。經濟衰退最嚴重的，是那些在疫情期間嚴格實施禁足措施的國家。

廣告 繼續瀏覽後續

經合組織周一上午公布的臨時數據顯示：該地區第二季度國內生產總值大跌9.8%，這是有史以來的最低記錄。即使在2009年、金融危機最嚴重的時候，下降幅度也僅為2.3%。表明了新冠疫情引發的經濟放緩規模。

總體而言，經合組織七大主要經濟體的國內生產總值均出現大幅下跌。其中下降幅度最大的當屬英國，為20.4%。法國國內生產總值繼第一季度下滑5.9%之後，第二季度再跌13.8%.

在禁足措施略為鬆緩的美國和日本，國內生產總值跌幅相對較小，分別為9.5% 和 7.8%。

歐元區和歐盟的國內生產總值分別下降了12.1％和11.7％，而上一季度則分別為3.6％和3.2％。

意大利、加拿大和德國的國內生產總值分別在第二季度下降了12.4％，12.0％和9.7％。

與去年同期相比，經合組織地區國內生產總值繼上一季度負增長0.9%之後，第二季度的負增長數字為10.9%。

實際上，經合組織已在今年6月就做出預測認為：2020年，是過去100年和平時期經濟萎縮最嚴重的年份。預計全球國內生產總值今年將收縮6.0%，然後在最佳情況下，也就是在疫情得到控制的情況下，於2021年反彈5.2%。