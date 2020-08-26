馬克龍周五會見王毅 法國外長稱中國既是“夥伴”也是“對手”

法國總統馬克龍周五將與來訪的中國外長王毅會談。法新社稱，在中美關係異常緊張的背景下，中國外長本周展開歐洲5國之行。在王毅訪法前，法國外長勒德里昂周三發表講話時稱，“中國即是我們的夥伴，也是競爭者及體制上的對手。”

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法新社報道，法國總統府周三宣布，馬克龍將於周五下午巴黎時間15點30分，在總統府愛麗舍宮，會見中國外長王毅此次會見是在法中“戰略對話”的框架下進行。

王毅於本周二開始歐洲5國訪問。在首站意大利，中意雙方簽署2項經貿合作協議，其中一項協議涉及意大利向中國提供天然氣。

這是中國外長自新冠病毒疫情爆發以來首次外訪。繼意大利之後，王毅將先後到訪荷蘭，法國，德國及挪威。而中國在香港強推港區國安法前後，包括法國在內的歐洲國家都紛紛譴責中國在香港的壓制行徑。而北京則對法國等歐洲多國禁用華為5G網絡建設表達不滿。

據愛麗舍宮稱，王毅在巴黎的訪問行程，包括與法國外長勒德里昂舉行會談，王毅還將在法國國際關係學院（L'Ifri）發表演說。

勒德里昂周三在法國僱主暑期大學發表講話時稱，“中國jishi我們的夥伴，也是競爭者及體制上的對手。”

勒德里昂表示，“我們的目標仍然是重新平衡我們的貿易和投資關係，在這方面與歐洲特別是與德國保持一致，以更有效地捍衛我們的利益”。

法國外長強調，我們應從中國那裡獲得對等的市場開放，勒德里昂提到中國（對外國企業）一直實施許多限制性規定，如“強制性技術轉讓”和與中國公司“不公平競爭”等。