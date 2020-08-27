王毅到訪前夕法國香港與維族社群呼籲馬克龍為中國人權發聲

歐洲維族人在荷蘭外交部門前示威抗議王毅的到訪，2020年8月26日。

在一路抗議聲中訪問歐洲的中國外長王毅周五將抵達法國，據愛麗舍宮披露，法國總統馬克龍將親自會見到訪的王毅，愛麗舍的上述決定引發法國學者質疑，此外，法國的維族組織代表以及捍衛香港組織紛紛呼籲馬克龍關注中國人權。

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法國戰略研究基金會的中國問題研究專家Antoine Bondaz就王毅到訪法國發表推文，質疑愛麗舍沒有遵守外交禮儀，遵守對等原則。法國外長到訪北京並未獲得中國主席習近平的會見，為何馬克龍總統今天親自會見王毅。

此外，歐洲維吾爾學院主席，旅法維族人代表迪麗諾爾女士呼籲總統馬克龍在與王毅會見時公開就新疆維族人的議題提出關注，她說，馬克龍作為人權大國的總統過去卻從未在公開場合與中方提到人權議題，期待馬克龍能夠亡羊補牢，在周五與王毅的會談中關注維族人的命運。

旅法維族社群計畫周五上午在巴黎市中心的國民議會附近舉行示威遊行抗議王毅到訪法國。

法國的捍衛香港自由委員會的代表Keneth也向法廣表示，期待法國總統能夠與中方進行平等的對話，

要求中國立即關閉鎮壓維族人的再教育營，就香港通過的新國安法做出明確的表態。最後，他期待法國不要象瑞士那樣，與中國的國安部門秘密合作，將中國公民遣返會中國。呼籲法國政府取消與中方簽署的任何引渡協議。