中國工業8月預計業績高好

根據路透社的綜合16家分析機構的預估中值顯示，得益於需求持續復蘇，中國8月製造業活動延續擴張，官方製造業採購經理人指數(PMI)預計微升至51.2。若果真如此，將創下五個月高位，且為連續半年處在擴張區域；上月為51.1。

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路透社今天報道稱，根據調查：中國8月官方製造業PMI料升至51.2，需求回暖帶動製造業延續擴張。

中國8月官方定於8月31日(周一)公布官方PMI數據。路透社綜合16家分析機構的預估中值顯示，得益於需求持續復蘇，中國8月製造業活動延續擴張，官方製造業採購經理人指數(PMI)預計微升至51.2。與此同時，13家分析機構預估中值顯示，財新8月中國製造業PMI料略降至52.7。上月該指數升至52.8創九年半高位。

路透社說，面對當今世界“百年未有之大變局”，中國國家主席習近平要求要“主動求變、勇於開頂風船”，要以科技創新催生新發展動能、以深化改革激發新發展活力、以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優勢。繼7月底中央政治局會議正式提出“雙循環”戰略後，習近平最新講話相當於進一步解釋了中國要如何實現“雙循環”。 製造業PMI是一個綜合指數，按照國際上通用的做法，由五個主要擴散指數加權而成。通常PMI指數在50以上，反映經濟總體擴張；低於50，反映經濟衰退。