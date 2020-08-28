塞浦路斯國籍吃香 曝料中官商為移資或逃生趨之若鶩

阿拉伯國家一媒體曝料，近500名中國富商近年以投資方式獲得塞浦路斯護照，其中包括亞洲女首富楊惠妍以及多名人大代表、政協委員和國企幹部。據該報道稱，依照中國法律，這些人理應喪失中國籍和政治職務。消息引據南華早報指出，多本護照除了讓中國富商可將資金轉移到國外，必要時刻更是一條逃離海外的後路。

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中央社稍早引述消息報道稱，數百中國富商獲塞浦路斯國籍，含多名人大政協。報道引述半島電視台披露，近500名中國富商近年以投資方式獲得塞浦路斯護照。

半島電視台近日發布題為“塞浦路斯文件”（Cyprus Papers）的調查報導，披露以“黃金護照”吸引投資移民所潛藏的問題。報導指出，塞浦路斯2013年推出“賽普勒斯投資計畫”，吸引外國人以投資房地產等方式獲得“黃金護照”（Golden Passport），取得賽普勒斯國籍，投資門檻為歐元250萬元左右。

塞浦路斯於2004年加入歐盟，報導指出，獲得“黃金護照”的外國人士能藉此獲得在歐盟國家通行、就業的便利，以及銀行服務。

半島電視台取得了2017至2019年間“黃金護照”的申請資料，共有2351名外國人士藉此獲得塞浦路斯護照，其中以俄羅斯的922人最多，中國的482人次之。

半島電視台消息披露了8名中國申請人的資料，其中最受矚目的是大型地產商碧桂園集團執行董事楊惠妍。富比世（Forbes）估計楊惠妍的身價為28.5億美元，她在今年世界女性富豪排行榜名列第六，同時也是亞洲女首富。楊惠妍的父親楊國強是碧桂園的創辦人，富比世估計他的家族資產約為203億美元。楊國強是中國全國政協委員。報導指出，至少有4名申請人曾經或正在擔任中國的政治職務，包括成都市人大代表陸文斌、武漢市黃陂區政協委員陳安林、金華市前政協委員傅政軍以及濱州政協委員趙振鵬。

半島電視台表示，中國不承認雙重國籍，因此這些中國富商獲得“黃金護照”後，理應失去中國國籍。

據南華早報進一步指出，人大代表和政協委員被發現擁有外國國籍後，應被取消資格，2019年在河北、山西都有類似案例。同時，中國國企幹部一般不允許有外國國籍，但華潤電力總裁唐勇的名字也出現在“黃金護照”的申請資料中。

另外，“塞浦路斯投資計畫”雖強調投資移民申請人不得有犯罪紀錄，但2011年因國企詐欺案而被捕的中國商人張克強也在申請名單中；另一名叫李家東的中國人則因涉及資助北韓駭客組織而遭美國制裁。

報導指出，歐盟委員會2019年1月曾警告，犯罪集團可能藉“塞浦路斯投資計畫”滲透歐洲，並增加歐洲出現洗錢、貪污和逃稅的風險。

據中央社說，值得注意的是，半島電視台披露的資料中還包括一名匿名的中國人士，資料指他有4名家人都獲得塞浦路斯國籍，“一名親屬曾被中國安全人員從香港綁架回中國”。述讓人想到中國富商肖建華，他於2017年1月疑似被中國國安人員從香港四季酒店押回中國大陸調查，他創辦的“明天集團”9個金融機構日前已遭官方接管。除了中國籍，肖建華同時還擁有加拿大和中美洲國家安提瓜和巴布達國籍。

該報道引述南華早報說，這顯示中國富商雖是經濟成長的受益者，卻擔憂無法保住個人資產，多本護照不只便利旅行，也是轉移資金到國外的方式，必要時刻更提供一條逃離海外的後路。