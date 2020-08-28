新黃雀行動失敗 反送中港青逃台灣海上半途被捕

中國海警23日在香港東南方海域查獲一艘涉嫌非法越境快艇，船上逃離者有涉反送中示威者，有遭港警輯捕危險。港媒28日報導指出，他們打算先到東沙島再轉乘大船偷渡來台。港區國安法7月實施後，香港各執法部門都加強了口岸邊境的監控措施，而這次也是中國執法部門首次大規模拘獲非法越境的香港涉案者。有評論指此相當於一種新黃雀行動失敗。台灣官方今天表示，不鼓勵非法來台。

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據中央社今天報道稱，反送中港青逃台灣海上被捕，港媒指：拘押在深圳。

中國海警23日在香港東南方海域查獲一艘涉嫌非法越境快艇，據指船上有10多名計畫逃來台灣的反送中港青。有港媒今天公布所有被捕人士全名，並指他們打算先到東沙島，再轉乘大船偷渡來台。據該報導，被捕港青目前全部扣留在深圳海警支隊調查。

外媒昨天指被捕人士包括去年曾參與“反送中”運動的“香港故事”成員李宇軒，其餘被捕者也都參加過反送中，其中有些人稍早前在香港被捕，隨後獲得保釋。

中央社說，香港中聯辦旗下的文匯報和大公報今天分別在頭版大幅報導了此事，並刊出12人的全名。報導說，除了本月10日被香港警方以涉嫌違反港區國安法拘捕的李宇軒，其餘被捕者也都涉及“反送中”運動，包括張俊富、張銘裕、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、黃偉然、鄧棨然、嚴文謙、黃臨福。據報導，上述港青分別被控不同罪名，目前保釋候審，另有名為喬映瑜的女子被警方通緝中。

據香港文匯報表示，被捕人士中有4人是組織“屠龍小隊”成員，被控涉嫌去年12月4日灣仔駱克道汽油彈案以及12月9日華仁書院炸彈案等。報導引述“知情人士”說，這次的偷渡快艇長9.3公尺、寬2.3公尺。行動經由一個偷渡慣犯團夥安排，快艇船尾安裝了兩部發動機，最高時速50公里。報導說，被捕港青23日當晚由西貢布袋澳乘快艇出發，原計畫先到距離香港約300公里遠、有台灣軍隊駐守的東沙群島，再轉大船至台灣南部的屏東地區。

為了避免驚動香港水警，船隻在香港水域行駛時只以較慢的時速20公里開行；當行至香港南部水域的果洲群島樟木灣附近時被發現，廣東海警派出快艇追截，最後連船帶人全部被捕。消息指出，港區國安法7月實施後，香港各執法部門都加強了口岸邊境的監控措施，而這次也是中國執法部門首次大規模拘獲非法越境的香港涉案者。