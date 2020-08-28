王毅在奧斯陸質疑新冠病毒起源於中國的觀點

中國國務委員兼外交部長王毅周四表示，目前尚不清楚新冠病毒是否起源於中國，質疑衛生專家和外國政府的觀點。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社消息，中國國務委員王毅質疑新冠病毒起源於中國的觀點。王毅周四在奧斯陸表示，目前尚不清楚新冠病毒是否起源於中國，質疑衛生專家和外國政府的觀點。王毅在訪問挪威期間表示，雖然中國是第一個向世界衛生組織(WHO)報告該病毒存在的國家，但“這並不意味着病毒起源於中國”。

該報道說，王毅通過翻譯告訴記者，“實際上，在過去的幾個月里，我們看到了一些報導……顯示這種病毒出現在世界不同地方，而且可能早於中國，”

中國武漢市衛生部門去年12月報告了首例新冠病毒病例，並在1月初報告了首例與新冠病毒相關的已知死亡病例。

據王毅說，“病毒最初是從哪裡開始的？它是怎麼開始的?應該留給科學家和醫學專家…，不應該政治化或者污名化，“這顯然是在指責美國總統特朗普，特朗普因將新冠病毒說成是“中國病毒”而受到批評。王毅還說，“誰是零號病人?還不得而知，”王毅對挪威進行自2006年以來中國外長對該國的首次訪問。他本周早些時候訪問了荷蘭和意大利。

王毅今天對法國訪問，並於下午先後會見法國外長勒德里昂與總統馬克龍。