瑞士與中國的“秘密協議”

瑞士與中國醞釀簽署“秘密協議”引發議論。上周日(8月23日)《新蘇黎世報周日版》(NZZ am Sonntag )報道，瑞士正在同中國進行商談，準備續簽一份協議，允許中方官員進入瑞士，質詢在瑞非法居留的中國公民，包括被拒的尋求庇護者及無身份證明人士。

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據瑞士新聞報道，瑞中“秘密協議”詳情浮出水面。瑞士已同大約60個國家-不只是中國-簽署了協議，允許這些國家的官員來協助辨認與驅逐非法公民。瑞士聯邦移民事務秘書處於周三(8月26日)確認，這種做法在整個歐洲都很常見，並不是瑞士“獨樹一幟”。聯邦移民事務秘書處發言人丹尼爾·巴赫(Daniel Bach)告訴Keystone-SDA新聞社，瑞士同約60個國家簽署了此類協議，這些國家中包括俄羅斯、土耳其、菲律賓、阿爾及利亞與埃塞俄比亞等。

據該報道，第二天，聯邦移民事務秘書處處長馬里奧·加蒂克爾(Mario Gattiker)就親自前往議會外交事務委員會，解釋為何2015年簽署的這份協議未曾被正式公開。他指出，這是因為該協議僅是行政技術性協議。

據聯邦移民事務秘書處發言人巴赫於周三確認，雖然這60份協議中大部分都屬官方協議，因此可在公有領域查看，但同中國和印度兩國的協議則是技術性協議。他還表示，此類協議是為了瑞士的利益，因此是由伯爾尼方面-而非北京方面-在催促續簽事宜。瑞士需要中方官員提供的協助，以避免發生無法驅逐在瑞非法居留中國公民的情況。

按照協議，瑞士會給予辦事的中方官員為期兩周的簽證，其食宿費用也由瑞士承擔。

瑞士當局試圖與中國續簽一項審慎的協議，允許北京官員進入瑞士，質詢在瑞非法居留的中國公民。該協議簽署於2015年。

據《新蘇黎世報周日版》(NZZ am Sonntag )報道，這份從未正式發布的協議將於今年12月到期，續簽事宜正在與中國商談過程中。瑞士聯邦移民事務秘書處(Swiss State Secretariat for Migration)的一位官員向該報證實，瑞士已經就續簽問題與北京進行了接觸。聯邦移民事務秘書處稱，2015年簽訂的協議沒有對外公開，是因為這是一項“行政協議”。該協議允許中國官員以非官方身份進入瑞士兩周時間，以便調查那些非法居住在瑞士的中國公民。一旦確定非法，這些人可能在聯邦移民事務秘書處的配合下被驅逐出瑞士。

據該報道稱，受到此協議影響的個人包括被拒絕的尋求庇護者、非法旅行者，以及沒有身份證明的人士。這些人身份的不確定性，引起了瑞士政界人士和維權團體的關注和擔憂。

社會民主黨議員Fabian Molina在接受《蘇黎世周日報》採訪時表示，與中國簽訂的這一協議“絕對不可接受”，不應進行續簽。Molina雖然是議會外交事務委員會的成員，但他從未聽說過這一協議。他計畫在委員會會議上，像綠黨政客Sibel Arslan一樣，提出這個問題。

該報道說，聯合國在特朗普政府的粗暴攻擊下正日漸削弱，而中國擺出強國之勢，越來越多地參與其中。增加的不只是中國投入聯合國的財政款項，還有中國在聯合國各專門機構佔據的領導崗位總數。

聯邦移民事務秘書處表示，迄今為止該協議僅執行過一次，即2016年中國代表團訪問瑞士時，包括4名尋求庇護者在內的13個人被驅逐出境。

該報道引述聯邦移民事務秘書處發言人Daniel Bach周日告訴瑞士通訊社(Keystone-SDA)，藏族和維吾爾族的尋求庇護者不會受到該協議的影響，由於他們可能會受到迫害，所以不會被遣返中國。