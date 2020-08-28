習近平向公安授旗儀式 李克強缺席

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，26日在北京人民大會堂授旗予中國人民警察，並代表黨熱烈祝賀全體人民警察，致辭時形容人民警察的主要任務是維護國家安全，並要對黨忠誠。中國人民警察隸屬於國務院系統，但在這場授旗儀式中，國務院總理李克強並不在場。

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據蘋果日報稍早報道稱，習近平由國務院手上接掌公安，授旗儀式李克強無份出席。

該報道引述新華社消息，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，在北京人民大會堂授旗予中國人民警察，並代表黨熱烈祝賀全體人民警察，致辭時形容人民警察的主要任務是維護國家安全，並要對黨忠誠。有分析認為，這場授旗儀式等於正式標誌習直接掌管原本隸屬於國務院的公安，就像武警被剝離出來一樣。

官方消息說，習近平指，人民警察是“國家重要的治安行政和刑事司法力量，主要任務是維護國家安全，維護社會治安秩序”，保護公民人身安全、人身自由、合法財產，保護公共財產，預防、制止、懲治違法犯罪，並要求人民警察要對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明，全心全意為增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感而努力工作，堅決完成黨和人民賦予的使命任務。

習近平今日授予的警旗由紅、藍兩色組成，紅色在上，佔全旗面積的三分二，藍色在下，警徽則置於警旗的左上角。新華社續報道，紅色體現黨對人民警察的絕對領導、全面領導，彰顯人民警察的絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠；藍色代表人民警察的職業特徵，代表守護平安。

而出席者，包括中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正，以及丁薛祥、張又俠、陳希、周強、張軍、中央政法委委員等人。儀式由中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨主持。

時事評論員劉銳紹向《蘋果》指出：“習近平現在對任何事都沒有信心，一定是要掌握暴力武力專政機器才會有信心，所以早年一直牢牢抓住軍隊，上台後把軍隊改編，四總部撤銷了，軍方的單位直接向軍委主席負責。”劉銳紹續指，公安應是國務院系統，但現在他們不是太講究這些隸屬關係。“現在習講明清楚軍隊、公安都是我控制的，主持授旗就是告訴大家警隊所有的事都是由他牢牢掌握，警隊也要做到‘ 兩個維護’，即堅決維護習核心和黨中央集中統一領導。”

2017年12月27日，中共決定改革武警部隊領導體制，自2018年1月1日起，將武警部隊收歸中央軍委建制，不再受國務院領導，並施行“中央軍委－武警部隊－部隊領導指揮”體制。2018年1月10日，習近平以中央軍委的身份，在北京八一大樓向武警部隊授旗並致訓詞。有中共軍方退役軍官曾指，武警部隊雙重領導體制存在重大弊端，會弱化中共絕對領導，為“第二武裝”埋下不穩定隱患，也讓地方長期濫用武警部隊。而改革目的就是要防止諸如周永康、薄熙來等濫用。

蘋果日報說，值得一提的是，在這場授旗儀式中，國務院總理李克強並不在場。據中新社消息指，李今日在北京主持召開國務院常務會議，部署防汛救災和災後恢復重建工作，並支持受災地區恢復生產保障民生，確定圍繞保市場主體激發活力深化“放管服”改革舉措。報道並未提及會議時間，未知是否與授旗儀式舉行時間相撞。