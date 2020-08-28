趙立堅：如果微信在美被禁，蘋果將遭中國抵制

中美關係緊張不斷加劇。中國外交部發言人周五警告說，如果美國禁止中國的微信，蘋果產品就可能在中國遭到抵制。

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美國總統特朗普八月初簽署行政令，威脅要在45天內禁止中國短視頻手機應用抖音海外版TikTok，稱其代表北京從事威脅美國國家安全的活動，同一政令也同樣針對騰訊旗下的微信，而擁有巨大用戶群的微信是中國網絡社交必不可少的手機應用。

中國外交部發言人趙立堅周五在推特上警告說：“如果微信（在美國）被禁，那麼中國將沒有理由保留蘋果手機及其產品。”。趙立堅的這一表述比他在前一天向記者所說的更加直接。他在周四的外交部例行記者會上曾說，“很多中國人表示如果美國真的禁止了微信，那麼他們也可以不用蘋果手機”。

特朗普的行政令威脅要禁止美國的公司與微信進行任何交易，這實際上可能將迫使蘋果從其手機蘋果商店（AppStore）上刪除微信應用。周五，相關話題在中國社交網受到熱評。

一位網民在新浪微博說，“我用蘋果手機，但我也愛國”，另一位網民評論說：“無論蘋果有多出色，它都只是一個手機而已，可以替換，但微信卻不同。”

不過也有網友發現，趙立堅的有關發推下方顯示“Twitter for iPhone”，表明他使用的是蘋果手機，而並非其他中國國產手機，

微信在中國網絡社交中具有不可替代的地位，擁有超過12億活躍用戶。提供近二十種語言，但主要以中文用戶為主。微信最初只是一個類似於美國WhatsApp的簡單即時通訊應用，目前微信在中國提供了包括電子支付、新聞服務、視頻遊戲，酒店旅遊預訂等眾多功能。

蘋果手機、iPad等蘋果產品在中國普遍受追捧。中國是蘋果在美國本土之外主要的市場之一。據全球市場研究Counterpoint Research的數據，今年第二季度蘋果佔中國智能手機市場的份額8％，遠低於銷售量第一的華為。

法新社報道指，蘋果產品主要在中國的工廠生產，為中國提供了大量就業，這無疑也是北京迄今沒有對這家美國公司採取行動的原因之一。