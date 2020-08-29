中共開第7次西藏工作會議 習近平提治藏10條

中共中央第7次西藏工作會議今天應在北京閉幕。時隔五年，中共中央第7次西藏工作座談會28日至29日在北京召開。中共總書記習近平提出“新時代黨的治藏方略”，並稱要引導正確歷史民族宗教觀，把愛中華的種子埋入每個青少年的心靈深處，引導藏傳佛教與社會主義社會相適應，推進藏傳佛教中國化。中國時報說，對照2015年治藏方略的“堅持對達賴集團鬥爭的方針政策不動搖”，這次習近平則未提及。近日，西藏黨委書記吳英傑也在一場會議中下令教育各族民眾感恩共產黨，與14世達賴喇嘛畫清界限。

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據中國時報今天引述新華社消息，習近平在會上說，中共中央歷來高度重視西藏工作，改革開放以來先後召開6次西藏工作座談會，每次都根據現實情況作出重大決策部署。面對新形勢、新任務，必須全面貫徹“新時代黨的治藏方略”，“鑄牢中華民族共同體意識”。

相較前一次，2015年召開工作會議中的“六個必須”，習近平這次提出新時代黨的治藏方略“十個必須”，包括必須堅持中共領導、必須堅持治國必治邊、治邊先穩藏的戰略思想，必須堅持宗教中國化方向等。

不過，對照2015年治藏方略的“堅持對達賴集團鬥爭的方針政策不動搖”，這次習近平則未提及。

該報道說，中共自1980年至今已召開7次西藏工作座談會。這次會議由國務院總理李克強主持，中共政治局7名常委全數出席，以及在京中央政治局委員、中央書記處書記等官員出席。

據中央社消息說，習近平提西藏十個必須，促鑄牢中華民族共同體意識。不同於2015年的“六個必須”，習近平這次的“十個必須”治藏方略，雖未述及“堅持對達賴集團鬥爭的方針政策不動搖”，但提出“必須把維護祖國統一、加強民族團結作為西藏工作的着眼點和着力點”、“必須統籌國內國際兩個大局”、“必須堅持我國宗教中國化方向”等。習近平也進一步提到，要加強對群眾的教育引導，廣泛發動群眾參與“反分裂鬥爭”，形成維護穩定的銅牆鐵壁。

習近平並要求，重視加強學校思想政治教育，把愛國主義精神貫穿各級各類學校教育全過程，“把愛我中華的種子埋入每個青少年的心靈深處”；同時“不斷增強各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同”。習近平也要求“積極引導藏傳佛教與社會主義社會相適應，推進藏傳佛教中國化”。

據中央社說，此外，中共西藏黨委書記吳英傑近日在一場會議中下令，教育引導各族民眾“感黨恩、聽黨話、跟黨走”，與14世達賴喇嘛“畫清界限”，並要“引導信教群眾理性對待宗教、淡化宗教消極影響”。