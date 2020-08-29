中官方透露王毅向馬克龍轉達習近平口信 “中歐是夥伴不是競爭對手”

據中國外交部網站消息，正在法國訪問的中國國務委員兼外長王毅，當地時間28日與法國總統馬克龍會面，他向馬克龍轉達中國國家主席習近平的口信，並轉交習近平贈送的書籍。蘋果日報透露，習近平口信為 “中歐是夥伴不是競爭對手”。

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據蘋果日報今天報道稱，王毅向馬克龍轉達習近平口信， “中歐是夥伴不是競爭對手”。該報道引述中國外交部網站披露，王毅表示，中方願與法方認真落實兩國元首達成的重要共識，深化中法全面戰略夥伴關係，加強協調合作，早日徹底戰勝疫情，反對將疫情政治化和病毒標籤化。

王毅強調，中歐始終是合作夥伴，不是競爭對手，雙方共識遠大於分歧。中方讚賞馬克宏主張歐洲要加強戰略自主，這既體現法國的獨立自主傳統，也顯示歐洲作為世界一極的地位。在當今單邊主義、保護主義擡頭形勢下，中歐應共同維護多邊主義理念，維護國際關係基本準則，打造開放型世界經濟體制。

據中國外交部網站說，馬克龍表示，願意深化兩國抗疫合作，與中方進一步推進全面戰略夥伴關係，共同支持多邊主義，在公共衛生、氣候變化等問題上加強溝通協作，並期待早日再次訪問中國。

訪問期間，王毅還會見了法國總統外事顧問博納，並將與法國外長勒德里昂舉行會談。