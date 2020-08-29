山西一家餐店突然倒塌 至少13死 仍在搶救

中國山西省臨汾市襄汾縣一幢兩層樓高的大型餐廳，於周六早上近10時突然坍塌。截至下午5時，現場已救出43人，其中13人死亡，4人重傷，尚有多人被埋；當局目前已派出數百人展開救援。樓房倒塌原因及用餐人員細節未知。

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據光華網今天報道稱，山西一飯店突然坍塌，至少13死4重傷。事發於聚仙飯店宴會廳，消防員接報後趕赴現場，在鋼筋外露的石礫堆中救出多名傷者。另有救援人員合力擡起水泥板塊，並擡出被壓住的民眾，現場一片狼藉。襄汾縣已成立現場救援指揮部，下設綜合協調組、搶險救援組、醫療救治組、安全保衛組、險情監測組、後勤保障組、善後處置組等工作組。

據該報道，當局出動了65名武警官兵、70名消防指戰員、150名公安民警、90名民兵等，救援人員總數逾710人。各工作組正在事故現場，根據職責開展救援工作。