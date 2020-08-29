趙立堅被指身體更誠實遭抓包用iPhone推文

針對美國宣布制裁微信、抖音，中國外交部發言人趙立堅27日在記者會上宣稱，中國人也可以不用蘋果手機（iPhone）。網友卻發現，他在隔天凌晨以iPhone在推特轉發上述發言影片。早前有消息曝料，蘋果勁敵華為呼籲員工多用華為手機表達愛國，但華為財務總監孟晚舟在加拿大溫哥華機場遭拘時，所扣物品包括各級別蘋果電腦與手機多部，也在中國網絡引發譏諷。

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據中央社今天報道稱，中國外交部發言人趙立堅被發現28日凌晨以iPhone轉發宣稱“中國人也可以不用蘋果手機”的發言影片，被譏“嘴巴說不要，身體倒是挺誠實”。

美國總統特朗普6日簽署行政命令，下令45天後（9月20日起）禁止美國企業、個人與短片社群平台TikTok（抖音海外版）、母公司字節跳動，還有WeChat（微信海外版）及其母公司騰訊交易。

中國外交部發言人趙立堅27日對此再度批評：“美國一些政客眼裡，所謂國家安全不過是美式雙標的代名詞，他們打着國家安全的幌子，濫用國家力量，無理打壓非美國企業，美方的海盜行為已對包括美國在內的各國消費者和企業權益造成了損害，必將遭到國際社會的反對和抵制。”

據趙立堅接着還說：“很多中國人表示，如果美國真的禁用了微信，那麼蘋果手機我們也可以不用了。”

據該報道稱，但在數小時後，有中國網友發現，趙立堅於28日凌晨0時13分在推特轉發上述發言影片，下方則顯示Twitter for iPhone，證實趙立堅使用蘋果手機。網友進一步發現，趙立堅常用iPhone推文。例如今年3月，他就曾用iPhone在推特發文質疑美軍是否將2019冠狀病毒帶到武漢。為此，不少網友反譏趙立堅“口嫌體正直”、“嘴巴說不要中國人用蘋果手機，自己身體卻很誠實用蘋果手機發推特”。

中央社說，中共官媒環球時報總編輯胡錫進過去也曾被網友發現使用iPhone，在微博發文要求中國民眾“拒用美貨、力挺國貨”，遭批“自己都不用國貨，嘴巴卻叫人愛國”。後來，胡錫進才改用華為手機發文。