山西襄汾餐廳坍塌：29死 中國國務院下令掛牌督辦

中國山西省臨汾市聚仙飯店驚傳坍塌意外！昨日上午9時40分左右，許多賓客正在該飯店參加一名長者的80歲壽宴，壽星李姓老翁當時正在戶外接待賓客，逃過一劫；但他的配偶卻不幸罹難。當地消防單位指出，截至今（30）日上午五時許，這起意外共釀成29死，以及28人輕重傷的悲劇。官方的人民日報指，中國國務院安全生產委員會決定對這起事故調查進行“掛牌督辦”。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合新聞網今天報道，中國山西省臨汾市聚仙飯店昨天上午突然坍塌，一名目擊者指出，自己當時正在隔壁建築物的房間打牌，突然聽到一聲巨響，出來查看就看到屋頂已塌陷。壽宴的主角、80歲的李姓老翁表示，自己一直不想辦宴席，但別人一直勸他，客人們也都是自發前往，才在昨天辦這場壽宴；但他的老伴不幸遇難，令他相當不舍。

據中國官媒《人民日報》消息，這場意外的救援工作已於今日上午3時45分結束，共救出57人，其中29人死亡、7人重傷、21人輕傷。據人民日報提到，事故發生後，現場成立了重大事故搶險救援組，組織消防、公安和相關救援隊伍840餘人，全力展開搜救，但事故發生原因仍待進一步釐清。

該報道稱，《人民日報》另一則消息指出，中國國務院安全生產委員會決定對這起事故調查進行“掛牌督辦”。據了解，該作法是上級政府和行政主管部門，通過社會公示等辦法，督促限期完成對重點案件的調查和釐清責任歸屬。人民日報強調，對這起事故“掛牌督辦”是為警示全國、舉一反三，推動全面排查違建房屋風險，堅決防止重大事故發生。