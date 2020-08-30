法廣：王毅向歐洲展現魅力外交

30日中國外長王毅訪法行程結束之後將前往歐洲5國之行的最後一站德國訪問。德國已於7月1日正式擔任歐盟輪值主席國，王毅訪德更為關鍵一站。

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法國國際廣播電台法語部記者在王毅訪德前一天發表一篇題為“到訪法國的中國外長王毅在向歐洲示好”的報道。文章表示，王毅8天5國之行的重點有兩項。一是向歐洲多國展現魅力外交；二是駁斥美國的單邊主義和經濟霸權。

法國記者特別引述王毅行前中國外交部發言人趙立堅24日所言，“中方期待此訪能夠與歐洲對外共同發出維護多邊主義、完善全球治理的一致聲音，為世界和平穩定和發展作出更大貢獻”。

本台記者表示，此次會晤王毅的法方人員是經過精心挑選的。但王毅到訪法國國際關係研究院(IRIS)時， 牆上塗鴉曾顯示“對維吾爾人種族屠殺”的字樣。抗議的人被警察推開，以免生事。

法廣記者報道說，幾個月來，中國的外交風格一直很強硬，而王毅的此次巡訪卻展現出魅力外交。但即便是這樣，法國外交部在30日的一份聲明中仍表示，法國對中國，特別是香港和新疆人權狀況惡化的嚴重關切。

法廣記者表示，王毅30日出席法國國際關係研究院（IFRI）活動時重申了中方的一貫立場。王毅表示，香港和新疆議題屬於中國內政，希望他國不要插手干涉。

法國歐洲事務部長盧瓦佐(Nathalie Loiseau)在接受特派記者施米特Heike Schmidt專訪時表示，中國是個文明大國，希望加強與歐洲國家的合作，但這不等於我們不去聲援那些受鎮壓的人。

法廣記者表示，中方向歐洲五國轉達的信息是，美國是在希望建立新的“鐵幕”，試圖將中國描繪成一個競爭對手。按照王毅的說法，華盛頓試圖將歐洲拖入與中國的新冷戰之中。

法國記者還注意到，在今年的兩會上，王毅曾形容中歐關係時用了“真朋友永不言棄”這樣一句歐洲諺語。法國記者最後表示，他此次訪歐時間長達8天,充分反映出中方對中歐關係的高度重視。