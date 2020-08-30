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王毅訪法

法廣：王毅向歐洲展現魅力外交

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2020年8月28日，法國總統馬克龍在巴黎愛麗舍宮會見對法國進行正式訪問的國務委員兼外長王毅
2020年8月28日，法國總統馬克龍在巴黎愛麗舍宮會見對法國進行正式訪問的國務委員兼外長王毅 © 中國駐法大使館
作者： 法廣
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30日中國外長王毅訪法行程結束之後將前往歐洲5國之行的最後一站德國訪問。德國已於7月1日正式擔任歐盟輪值主席國，王毅訪德更為關鍵一站。

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法國國際廣播電台法語部記者在王毅訪德前一天發表一篇題為“到訪法國的中國外長王毅在向歐洲示好”的報道。文章表示，王毅8天5國之行的重點有兩項。一是向歐洲多國展現魅力外交；二是駁斥美國的單邊主義和經濟霸權。

法國記者特別引述王毅行前中國外交部發言人趙立堅24日所言，“中方期待此訪能夠與歐洲對外共同發出維護多邊主義、完善全球治理的一致聲音，為世界和平穩定和發展作出更大貢獻”。

本台記者表示，此次會晤王毅的法方人員是經過精心挑選的。但王毅到訪法國國際關係研究院(IRIS)時， 牆上塗鴉曾顯示“對維吾爾人種族屠殺”的字樣。抗議的人被警察推開，以免生事。

法廣記者報道說，幾個月來，中國的外交風格一直很強硬，而王毅的此次巡訪卻展現出魅力外交。但即便是這樣，法國外交部在30日的一份聲明中仍表示，法國對中國，特別是香港和新疆人權狀況惡化的嚴重關切。

法廣記者表示，王毅30日出席法國國際關係研究院（IFRI）活動時重申了中方的一貫立場。王毅表示，香港和新疆議題屬於中國內政，希望他國不要插手干涉。

法國歐洲事務部長盧瓦佐(Nathalie Loiseau)在接受特派記者施米特Heike Schmidt專訪時表示，中國是個文明大國，希望加強與歐洲國家的合作，但這不等於我們不去聲援那些受鎮壓的人。

法廣記者表示，中方向歐洲五國轉達的信息是，美國是在希望建立新的“鐵幕”，試圖將中國描繪成一個競爭對手。按照王毅的說法，華盛頓試圖將歐洲拖入與中國的新冷戰之中。

法國記者還注意到，在今年的兩會上，王毅曾形容中歐關係時用了“真朋友永不言棄”這樣一句歐洲諺語。法國記者最後表示，他此次訪歐時間長達8天,充分反映出中方對中歐關係的高度重視。

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