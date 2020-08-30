美指控兩名軍方背景中國留學生 均機場遭堵截逮捕立案

美國數月以來陸續大動作揪出中國間諜，司法部28日發布新聞稿，指控一名在美中國籍男子涉嫌將敏感美國技術資料輸至中國，還被逮到破壞跡證，他恐面臨20年牢獄之災。另美國聯邦調查局28日表示，一名具中國解放軍背景的中國籍胡姓研究員涉嫌竊取美國大學可用於水下機器人和飛機發動機的電腦原始碼，並運回中國，在機場逃亡回國時遭警方逮捕。

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據聯合新聞網報道稱，美國司法部28日發布新聞稿，指控一名在美中國籍男子涉嫌將敏感美國技術資料輸至中國，還被逮到破壞跡證，他恐面臨20年牢獄之災。

根據美國司法部指控，29歲的嫌犯關磊（Guan Lai，音譯）現為加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究員，他7月25日被人發現將一個遭到破壞的電腦硬盤丟棄於住處公寓外的垃圾桶。FBI雖取回硬盤，但難以修復，儲存其中的資料也無法復原。關磊涉嫌將美國機敏軟件或技術資料傳予中國人民解放軍國防科技大學，他2018年申請簽證時，也刻意隱瞞與中國軍方的關係。他欲搭機逃回中國時遭到攔下，被逮後才承認，曾參與中國軍事訓練、穿解放軍軍服。

除了破壞硬盤，關磊也涉嫌藏匿可能含犯罪事證的數位裝置。他更謊稱在美兩年期間，未與中國領事館有任何聯繫。他預計於9月17日出庭應訊，破壞事證乃重罪，最高可處20年徒刑。

據美國司法部指國防科技大學意圖從美國購買設備，製造研發核武所需的超級電腦，該大學因此被美國商務部列入實體名單（Entity List），亦即出口管控黑名單，理由是核武禁擴（nuclear nonproliferation）。

據該報道，中共解放軍學者唐娟上月也遭逮捕，她涉嫌簽證詐欺，隱匿解放軍背景，以生物研究之名進入美國，伺機竊密，並受中國駐舊金山領事館庇護。

另據美國聯邦調查局（FBI）28日表示，一名具中國解放軍背景的中國籍胡姓研究員涉嫌竊取美國大學可用於水下機器人和飛機發動機的電腦原始碼，並運回中國，在機場逃亡回國時遭警方逮補，被以未經授權查閱計算機或超出授權從受保護計算機獲取訊息罪，以及竊取商業秘密罪起訴。

該報道引據《華盛頓觀察家報》消息，胡姓研究員在維吉尼亞大學擔任研究員，過去曾在中國軍方的大學工作，25日他準備從芝加哥歐海爾國際機場飛往中國，遭美國海關與邊境保護局（CBP）攔下，經搜查發現其電腦中存有某教授開發的受生物模擬軟件原始碼，而這些技術通常被應用於軍事領域，可使用在載人飛行或潛水器中。

據FBI表示，該教授並未將此原始碼授權給胡姓研究員，且也不願被胡姓研究員取得，該教授過去一直在開發此原始碼，該原始碼是由美國政府的國家科學基金會和海軍研究辦公室贊助。

報道稱，胡姓研究員坦承竊取資料，並表示該教授在2017年曾赴中國演講，自己透過該次機會找上對方，隨後取得前來美國研究的機會。據FBI調查，胡姓研究員先前曾在北京航空航天大學的實驗室工作，該實驗室是由中國空軍贊助，他也待過哈爾濱大學的水下機器人技術重點實驗室，同樣為中國軍方贊助單位，可見其具有豐富的中國軍方背景。胡姓研究員承認，自己收到中國獎學金委員會的指示，每6個月就會將他在維吉尼亞大學進行的研究內容傳回中國，且在被逮捕之前，已經成功竊取了55個核心原始碼的文件。