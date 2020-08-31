中國拘留澳籍主播成蕾 雖是服務官媒

中國網絡傳成蕾或在中國官媒工作資料照片

澳大利亞與中國關係緊繃之際，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天發布聲明表示，在中國官媒中國環球電視網擔任主播的澳洲公民成蕾（Cheng Lei），已遭中國當局拘留長達2周。消息沒有提及成蕾遭拘留的可能原因。

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據中央社今天報道稱，澳大利亞外交部長潘恩31日表示，在中國官媒中國環球電視網擔任主播的澳大利亞公民成蕾已遭中國當局拘留長達2周。

路透社說，華裔澳大利亞籍成蕾在北京服務於中國官媒中國環球電視網（CGTN）。據潘恩的聲明指出，澳大利亞政府14日從中國當局收到成蕾被拘留的正式通知。成蕾在澳洲的家人也發布聲明，表示家人希望能有“令人滿意且適時的結果”，他們正與澳洲外交暨貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）密切商議。

據潘恩表示，澳大利亞官員27日曾透過視訊連線，和待在拘留所的成蕾通話。潘恩還說，領事官員將持續支援成蕾及其家人。

中央社說，自從澳大利亞政府要求對新型冠狀病毒的起源進行國際調查後，北京與坎培拉政府的關係便趨於緊繃。隨後北京已對澳大利亞多種商品祭出貿易關稅和反傾銷調查。