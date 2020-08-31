印度稱在南海部署軍艦

印媒透露，在6月15日的加勒萬衝突事件後，印度軍方“迅速採取行動”，在南中國海部署前線軍艦，這讓中國感到不滿，並在中印會談中表明反對這一舉動。

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據聯合早報今天引述印度亞洲新聞通訊社說，消息人士透露，印度海軍在南中國海部署軍艦，對中國海軍和中國安全機構所產生的影響符合印度軍方期望，因為中國方面在外交級別會談中，就印度軍艦現身南中國海，向印度投訴。 消息人士聲稱，美國海軍也在南中國海部署軍艦，而印度軍艦在南中國海期間，持續以安全通信系統與美國軍艦保持聯繫。

印媒報道稱，印度海軍也在印度東部安達曼和尼科巴群島附近的馬六甲海峽，以及中國海軍進入印度洋的路線部署前線軍船，以檢查中國海軍的任何活動。消息人士也說，印度海軍還計畫緊急採購和部署自主水下航行器，以及其他無人系統和傳感器，以密切注意與中國海軍從馬六甲海峽前往印度洋地區有關的情況。

報道稱，印度海軍也會“顧及”在東非國家吉布提附近的中國船隻，並已在附近部署他們的資源，以保護國家利益。據消息人士提到，印度海軍也在一個“重要空軍基地”部署米格29K戰鬥機，而這些軍機在那裡為應對陸地和山區衝突的任務展開演練。

據該報道稱，另一方面，印度軍方今天指責中國人民解放軍違反兩國此前達成的共識，試圖在周末展開挑釁性的軍事行動。

該報道引據法新社消息，印度國防部發表聲明說，上周六（29日）晚上，解放軍在東部拉達克“開展了試圖單方面改變領土現狀的挑釁性軍事行動”，但指中方的行動已被印方挫敗。印度國防部也表示，兩國軍方當天舉行了高層會議，試圖化解危機。