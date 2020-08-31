訪台軒然大波 中國批侵犯主權 捷克斥干涉內政 布拉格擬召見中國大使抗議

中國外交部長王毅威脅“對於捷克參議長的公開挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。”捷克外交部表示將召見中國駐捷克大使，要求對王毅的話作出解釋。捷克譴責中國干涉了該國的內政。捷克外長批評王毅的話太過份了。

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據法新社今天發自布拉格消息，捷克外交部周一表示，就北京方面威脅捷克官員訪問台灣的聲明，將召見中國駐布拉格大使。捷克外交部長佩特里切克（Tomas Petricek）在布拉格對記者說：“我希望中方能解釋這些話。”捷克外長說：“這次訪問當然會影響我們與中國的關係，但我認為這句話太過份了。”

據聯合早報今天引述中國官方消息說，中國批捷克反華勢力侵犯中國主權。中國今天（31日）就捷克反華勢力“蓄意”侵犯中國主權，“粗暴”干涉中國內政的“惡劣”行徑表示強烈譴責和嚴重關切。

中國大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上，就捷克參議長維斯特奇爾訪問台灣做出回應時，呼籲捷克有關方面立即採取措施，消除這一“錯誤行徑的惡劣影響”，避免損害中捷雙邊關係大局。

趙立堅說：“我們也正告台灣當局及操弄維斯特奇爾背後的反華勢力，他們的所作所為改變不了台灣是中國不可分割的一部分的事實。任何搞政治操弄，製造‘台獨’分裂活動的企圖都不會得逞。”中國外長王毅早前批評維斯特奇爾“公開挑釁”，並警告挑戰“一中原則”必將付出“沉重代價”。據央視新聞報道，王毅認為，在台灣問題上挑戰一個中國原則，是與14億中國人民為敵，也是國際背信行為。

王毅說：“對於捷克參議長的公開挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。”

據該報說，捷克參議長維斯特奇爾認為，中國大陸外長王毅對維斯特奇爾訪問台灣所發表的言論，干涉捷克內政。

該報道引據路透社消息，維斯特奇爾在聲明中說，捷克是一個“自由的國家”，力求與所有國家保持良好的關係。維斯特奇爾說：“我相信無論部長的聲明如何，未來也是如此。讓我再說一次 - 這次的訪問絕不是要在政治上與任何人對抗。”