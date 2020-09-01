法國稱與捷克站一邊 不接受中國對歐盟成員國威脅

法國外交部發言人今天明確表示，與捷克共和國站在一邊，不能接受中國對捷克發出的威脅。中國對捷克參議長訪問台灣憤怒，威脅要捷克責任者付出沉重代價。法國指歐盟與中國的關係是建立在對話，互惠和相互尊重的基礎上。中國外長王毅剛剛結束對法國的訪問。

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據法新社說，法國周二表達了對捷克共和國的聲援，巴黎說中國對捷克政治人物訪問台灣的威脅不可接受。

法國外交部發言人Agnèsvon derMühll說：“中歐關係必須建立在對話，互惠和相互尊重的基礎上，這是加深我們夥伴關係的必要條件。”Agnèsvon derMühll補充說：“因此不能接受中國對歐洲聯盟成員國的任何威脅，我們表示聲援捷克共和國。”

中國外交部長王毅稱捷克參議院議長米洛斯·維斯特奇爾（Milos Vystrcil）對台灣的訪問“具有挑釁性”，並說他應“為目光短淺的行為和政治投機付出沉重的代價”。

捷克外交部周一召集中國駐布拉格大使，要求作出解釋，認為這些言論“太過分了”。

法新社說，中國將台灣視為其省份之一，並譴責台灣2300萬居民與外國官員之間的任何正式接觸。

周二，米洛斯·維斯特奇爾在台灣發表演講，他用普通話說，“我是台灣人。” 米洛斯·維斯特奇爾的台灣訪問被北京描述為“令人髮指的行為”。

據法新社，捷克參議長米洛斯·維斯特奇爾對台灣為期五天的訪問是在美國衛生部長亞歷克斯·阿紮爾（Alex Azar）僅僅數周之後進行的。美國衛生部長亞歷克斯·阿紮爾（Alex Azar）是自1979年華盛頓選擇承認北京而不是台灣以來，最高級別的美國政府官員到訪台灣。