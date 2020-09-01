港媒透露浙江省長袁家軍升任省委書記
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中共中央政治局昨天召開會議，決定了浙江、遼寧省和天津市等高層人事變動，包括年滿65歲的浙江省委書記車俊將退休，由省長袁家軍升任。港媒指浙江不僅是經濟大省，而且是中國國家主席習近平曾經主政的省份。
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據中央社今天引述香港星島消息：浙江省長袁家軍升任省委書記。星島日報今天在報導中引述消息指出，浙江省委副書記、寧波市委書記鄭柵潔將升任省長。
此外，上海市委副書記廖國勳將升任天津市長，天津市長張國清將擔任遼寧省委書記。
據星島日報表示，浙江不僅是經濟大省，而且是中國國家主席習近平曾經主政的省份。
據星島日報，外傳升任浙江省委書記的袁家軍，現年58歲，出身“軍工系”，曾任中國載人航天工程飛船系統總指揮、中國航太科技集團副總經理、寧夏常務副主席，2014年擔任浙江常務副省長，2017年擔任省長。鄭柵潔現年58歲，福建漳州人，長期在廈門工作，曾任福建省發改委主任、福建副省長、國家能源局副局長、國務院台辦副主任，2017年底主政寧波。
報導說，遼寧省委書記陳求發已滿65歲退休年齡，將由張國清接替；張國清也是出身“軍工系”，曾任重慶市長。
上海市委副書記廖國勳則將接替張國清，升任天津市長，他曾擔任貴州省委秘書長、浙江省委組織部部長、上海市委紀委書記等職。