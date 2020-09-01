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港媒透露浙江省長袁家軍升任省委書記

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作者： 小山 4 分鐘

中共中央政治局昨天召開會議，決定了浙江、遼寧省和天津市等高層人事變動，包括年滿65歲的浙江省委書記車俊將退休，由省長袁家軍升任。港媒指浙江不僅是經濟大省，而且是中國國家主席習近平曾經主政的省份。