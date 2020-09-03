內蒙古高官強調推進統編教材使用 通遼上百人被以“尋滋”懸賞追緝

據內蒙古教育廳微信公眾號“內蒙古教育發布”９月２日消息，當地時間1日晚，內蒙古自治區政府召開電視電話會議，自治區黨委副書記、自治區主席布小林出席會議並發表講話。會議強調推進統編教材使用有利於築牢中華民族共同體意識，各級幹部以及教師要主動向學生、家長以及群眾宣講政策，保證學生正常上學。

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中國內蒙古自治區教育廳於8月26日發布新政策，要求當地以蒙古語授課的中小學自9月1日起改用教育部中小學統編《語文》教材，以及往後2年逐步開始在小學一年級的政治課、歷史課改用統編教材以及普通話授課。該事件隨後引發爭議。據微信等社交媒體上傳播的視頻和消息顯示，近日在內蒙古通遼紮魯特旗，有學生家長為表達抗議，拒絕帶子女到蒙語學校報到，有家長聽說學校將用漢語教學的消息後想把孩子接回家，但學校卻不放人。在呼和浩特的內蒙古師大附中，許多新生開學後都沒有去報到。有家長在學校門口抗議，遭到警方粗暴干涉等。

據美國之音此前報導，內蒙古的小學過去從三年級開始學漢語，新規改為從一年級就開始學漢語課，而且除蒙語課以外全部用漢語講課，家長們都表示不滿。據悉，內蒙古地區是世界上唯一使用傳統蒙古文的地區，因為鄰近的蒙古採用了前蘇聯影響力下的西里爾字母。有對這一政策提出反對聲明的學者稱，其將削弱蒙語教育，違背憲法中有關少數民族語言文字平等的規定。消息顯示，自民眾抗議事件發生後，有當地地方黨組織發表公開信，要求中共黨員和公職人員不發表、不傳播任何與國家通用語言文字教育政策相違背的言論，並稱要嚴肅處理妄議中央、挑撥離間、煽風點火、蠱惑鬧事的人。

另據“內蒙古教育發布”周三發表的聲明顯示，內蒙古自治區政府會議指，“中共十八大以來，以習近平為核心的黨中央高度重視國家通用語言文字普及工作，推進統編教材使用是黨和國家對民族地區的關懷，有利於促進民族團結和民族地區的發展進步，有利於築牢中華民族共同體意識，是一項既利於當前、又利於長遠的工作。內蒙古模範自治區，落實好這項政策是我們必須完成的一項重大政治任務，各級各部門一定要提高政治站位，旗幟鮮明、堅定堅決地落實好黨中央決策部署，把推進國家統編教材使用工作做實做細做到位，確保群眾認識到位、工作效果到位，以實際行動踐行‘兩個維護’。”

會議強調，“要落細落實各項措施，準確理解和把握國家政策，做好政策解讀，切實做到‘5個講清楚’，闡釋明白‘5個不變’；各級各部門的領導幹部，以及學校教師要主動學習國家相關政策，主動向學生、家長以及群眾宣講政策，打消他們的擔心顧慮，保證學校正常開學，保證學生正常上學；各級教育部門要做好師資保障和培訓工作。要壓實各方責任，增強政治敏銳性和鑒別力，切實做到守土有責、守土盡責，全力維護好自治區民族團結和邊疆穩定的大好局面。”

而在民眾對這一政策的抗議發生後，擁有較多蒙古族居民的通遼市公安局微信公眾號“平安通遼”2日連發7個協查通報，懸賞追緝8月30日至9月1日涉及被官方指“尋釁滋事”的“嫌犯”至少138人，同時公布部分人士的臉部照片以及身體特徵描述。通報還要求民眾如發現這些被追緝者，及時與公安機關取得聯繫，提供線索查證屬實後獎勵人民幣1000元。同時敦促“嫌犯”投案自首。通報並揚言，凡是在公共場所聚集的，公安機關一律徹查。