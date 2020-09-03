特朗普質疑郵寄投票 建議選民嘗試兩次投票

美國總統特朗普周四建議，為確保郵寄方式投票的安全性，北卡羅來納州選民今年總統選舉應該投兩次票來測試，一次郵寄投票一次現場投票。但重複投票屬違法行為，特朗普建議引起非議。

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路透社報導，特朗普在北卡羅來納州的威明頓接受WECT電視台訪問時，被問到郵寄投票的安全性時表示，“就讓他們郵寄（選票），也讓他們到場投票。如果系統真如他們所說的好，那麼顯然他們是無法（現場）投票。”

數月以來，特朗普一直對郵寄投票的方式提出質疑，特朗普指郵寄投票會導致大規模舞弊現象。

不過特朗普的提議招致許多非議。北卡羅來納州選舉辦公室主任拜耳（Karen Brinson Bell）表示，選舉時選民兩次投票是違法的”。

北卡羅來納州檢察長斯坦（Josh Stein）隨後在推特發文批評：“特朗普總統竟荒唐鼓勵（北卡州民）犯法，好幫助他在我們的選舉製造混亂”。

美國司法部長巴爾則告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，，特朗普總統是要“嘗試強調這套（投票）系統的監督能力不佳”。當被告知重複投票會觸犯法律，他則表示：“我不知道個別州的法律怎麼規定”。 巴爾並呼應特朗普說法，稱11月3日的總統大選如果採納郵寄投票，可能出現舞弊。

針對特朗普表示，郵寄投票可能造成大規模舞弊的說法，有專家說，美國選舉幾乎未曾出現任何形式的選民舞弊。