美國制裁多家違反伊朗禁令的中港公司及個人

美國周四宣布，針對11家被指控幫助伊朗繞開美國石油禁運的伊朗，中國和阿聯酋公司實施新制裁。美國指責這些公司允許運輸和銷售伊朗石化產品。

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法新社報道，美國國務卿蓬佩奧周四在推文中警告稱，“伊朗必須停止使用自然資源為整個地區的恐怖主義和破壞活動提供資金。”

消息稱，此次受到美國制裁的公司除了總部位於伊朗的阿巴丹煉油公司外，三家中國公司包括上海智航船舶管理有限公司，香港新達國際物流有限公司和中能航運香港有限公司，以及另一家位於阿聯酋的Chemtrans石化貿易有限公司。總部位於香港的經紀公司Triliance，在1月份因被指控向伊朗國營石油，轉帳付款約數百萬美元的伊朗石油及石化產品，而遭受制裁。

另外，阿巴丹公司及新遠和信和能源的三名高管也列為制裁對象。據稱，遭到制裁的兩名中國人分別是林作友（LIN Zuoyou）和石敏（SHI, Min）。林作友是浙江人，石敏是上海人。

而美國財政部已將這三個國家的六個實體也加入了黑名單。包括伊朗Zagros石化公司，位於阿聯酋的兩家石油能源公司（Petrotech FZE和Trio Energy DMCC），以及位於香港的中國晶浩科技有限公司（Jingho Technology）。

美國總統特朗普2018年宣布退出與伊朗簽署的三項國際協議。之後，美國加強對伊朗的全面制裁，以防止其獲得核武器。美國並對任何不遵守其制裁措施的國家或外國公司進行制裁。

美國財政部長姆欽表示：“伊朗政權利用石化產品銷售收入繼續為恐怖主義提供資助。”姆欽說，那些在世界範圍內非法銷售伊朗石油產品，企圖逃避美國制裁的人，仍是特朗普政府針對的目標。

而美國國務院新聞稿稱，伊朗的石油工業是伊朗政權主要收入來源，並為整個中東惡性活動提供資金。此一制裁行動“兌現美國阻斷伊朗政權所需財政資源、避免助長恐怖主義和其它破壞穩定活動的承諾”。