要求對等 華盛頓對中駐美外交官設限 中方要美撤銷

美國國務院周三（9月2日）再對中國外交官祭出限制，基於其所稱“對等原則“，要求資深外交官未來進入美國校園和與地方官員見面前，須先獲美國許可等措施。中國駐美國大使館今天對此表示堅決反對，批評美方此舉是再次“無端設限”，要求其撤銷。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國務卿蓬佩奧周三還在一份聲明中表示，中國駐美的高級外交官在使館外舉辦50人以上的文化活動之前，也必須獲得美國國務院的批准。聲明還說，將採取行動確保所有中國大使館和領事館的社交媒體賬號被“正確識別”。

華盛頓方面指出，這些新的舉措是對其所稱的北京給美國駐華使館外交官設限的回應，也是特朗普政府打擊其所稱的中國影響行動和間諜活動的一部分。國務卿蓬佩奧在新聞簡報上解釋說，美方只是要求對等，他說，中共長年對北京的美國外交人員設下障礙，阻礙他們執行日常業務、參與活動，或和中國人士會面交流。而美方在中國的外交人員的權限應該反映出中國在美國的外交人員的權限，而美國公布的舉措是在很大程度上超這個方向邁進。他還表示，國務次卿克拉齊最近還致信美國大學的董事會，提醒他們警惕中國共產黨構成的威脅。而這些威脅可能以非法資助研究、竊取知識產權、恐嚇外國學生和不透明的人才招聘等形式出現。

路透社評論認為，這是美國在11月總統大選前限制中國在美國活動的最新舉措，而在此次美國大選中，特朗普政府將對中國採取強硬態度作為一個重要的外交政策平台。

中國駐美使館3日透過官網刊登發言人談話，指美國以所謂對等為由，再次對中國駐美外交領事人員“無端設限、人為製造障礙”，是對 « 維也納外交關係公約 »和 « 維也納領事關係公約 »的粗暴踐踏，中方對此堅決反對。

發言人稱，此舉和美國自我標榜的開放自由理念背道而馳。他說中國 “一貫支持包括美國在內的各國駐華外交領事人員依法在華開展公務活動，並提供必要協助”。發言人表示，敦促美國糾正錯誤、撤銷有關決定，為中國駐美外交領事人員開展相關活動提供支持和便利。