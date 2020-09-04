巨細無遺 白宮要求政府機構詳列所有與中國有關經費資料

在美中緊張情勢加劇背景下，白宮已要求美國政府機構，詳列所有與中國有關的經費，包括旨在對抗中國全球影響力和商業作法的經費以及資助北京的經費等。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社獨家報道，在白宮管理及預算局（OMB）標註日期為8月27日，標題為 « 與中國的戰略競爭綜覽»的文件中，白宮指示美國政府機構提交聯邦經費詳細數據，包括用於幫助或支持中國的經費，以及用於直接或間接對抗中國不公平競爭、全球惡意活動和影響力的經費。這份白宮管理及預算局要求的全面預算資料，將用於協助決策者，這份備忘錄也包含了如何提交機密和非機密美國支出的指示，並且必須瀝青所有直接用於中國境內的美國政府資金，無論數目大小。並且指明在應對中國時，所有支出都應“反映戰略優先順序”。

白宮的這份文件要求說明所有涉及用在“對抗惡意的中國影響或者不符合美國人利益的行為”的美國政府資金數據。比如，“對抗一帶一路倡議計畫的資金；為軍方、設備和基礎項目提供融資，旨在遏制咄咄逼人的中國行為的資金。”等

同時也要求就美國針對中國的“次要“行動詳細說明資金用途，比如”在關鍵國際組織中，為了保持美國的表決權勝過中國而做出必要的小額捐“，以及為其他美國行動提供的資助。

文件還尋求有關美國政府資助項目的數據：這些項目包括為對抗中國而在5G和無線通信、半導體、人工智能、量子計算、網絡和系統安全、自動駕駛、生物技術、先進能源、太空技術等等關鍵領域的投資。

這份文件並未說明將如何使用這些資料，只表示將使“決策者”知道美國政府涉及中國的各種支出狀況。部分接受審查的美國項目及支出的日期可上溯十年前或更久，而且聯邦機構必須在9月21號前回復。

OMB發言人證實確有此舉，並且告訴路透社，OMB已要求聯邦機構，報告所有旨在對抗或可能幫助中國的經費，以確保美國對抗中國等敵國時，保持強大及處於優勢地位。。

路透社指出，中國一直否認從事不公平的競爭行為。而本次預算審查是美中關係緊張背景下美國方面的最新動作，後續可能會有更多針對中國的行動。