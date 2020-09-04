採訪內蒙統編教材事件《洛杉磯時報》記者遭扣留後驅離

美國《洛杉磯時報》9月3日報道指，該報一名記者近日在前往中國內蒙古自治區採訪由當局統編教材改革所引發的民眾抗議事件期間遭到扣留，並有警員一度勒住她的喉嚨，之後在被拘押4個多小時後被從內蒙古驅離。

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據悉，內蒙古自治區教育廳於8月26日發布新政策，要求當地以蒙古語授課的中小學自9月1日起改用教育部中小學統編《語文》教材，以及往後2年逐步開始在小學一年級的政治課、歷史課改用統編教材和普通話授課。這一事件隨後引發當地蒙古族民眾的不滿和抗議。《洛杉磯時報》的報道稱，該報記者在採訪期間於呼和浩特市的一間學校內被多名便衣男子包圍，之後被帶上警車，帶到警察局問話。

報道稱，這名女記者被帶走問話時與其個人攜帶物品分離，儘管她告訴警方自己是得到官方承認的記者，但拘押她的警察則拒絕了其與美國大使館聯絡的要求。該記者一度被一名警員用雙手勒住喉嚨，並把她推入一個牢房中。她在被關押4個多小時後，在3名政府官員和1名警察的押解下送到火車站，她被迫乘坐開往北京的火車離開內蒙古。

儘管《洛杉磯時報》的報道並未透露受到這一遭遇的記者身份，但美聯社的報道指，該記者是《洛杉磯時報》駐北京記者蘇奕安（Alice Su）。蘇奕安隨後向美聯社證實自己是事主，但拒絕對事件加以評論。

蘇奕安另在報道中引述匿名的內蒙警方消息人士稱，自治區的安全部門正在加班工作。這一消息來源稱，“在他所上班的警察局內，警方在過去兩周來每天都會羈押多人”。其並向該報展示了警方內部平台發出的逮捕命令圖片，並稱他們“每兩到三個小時就會收到新的（抓捕）目標，通常是參加過抗議或在網上支持抗議活動的人。”

消息人士說，當地警方正在進入這些蒙古族人的住所，並讓他們簽署誓言不再反對“雙語計畫”的保證。他說，“如果他們不遵守規定，則將被拘留，並將成為在中國警察數據庫中被標記為安全威脅，需要有針對性監視和控制的‘關鍵人物’。”

消息人士說，“這太可怕了。”他稱，“被捕者包括老人、孕婦和中學生，而那些被標記為‘關鍵人物’的人將受到終身監視。”這名警方人員還說，他拒絕參加鎮壓行動，還有許多家裡有學齡兒童孩子的蒙古族警察也根本拒絕上班。他表示，“我是蒙古族人。 我不會逮捕蒙古族人。”他還補充說，逮捕捍衛母語的人沒有法律依據，“我想遵守自己的原則。”