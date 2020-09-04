美國8月失業率大幅下降 特朗普稱讚“超棒數字”

美國勞動市場持續復蘇，8月失業率大幅下降至8.4%，新增就業人口137萬。美國總統特朗普發推文稱讚“超棒的就業數字”，副總統彭斯表示“美國的回歸已經開始”。

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美國勞工部周五發布的8月非農就業報告顯示，當月新增就業人口137萬，失業率降至8.4%，好於市場預期。失業率從7月的10.2%降至8.4%，低於4月新冠病毒疫情嚴重、經濟因防疫大規模停擺時的14.7%。

但疫情威脅猶存，近幾個月就業復蘇動能減弱，全美仍有超過1000萬因疫情丟掉工作的人在找工作。

隨着美國各州重啟經濟，商家恢復營業後找回放無薪假的員工，美國失業率4月以來首度降至10%以下，但仍高於2月疫情爆發前追平半世紀低點的3.5%。 全美3、4月流失2220萬就業人口，近4個月僅約半數短暫失業者回到工作崗位，8月非農業就業人口比2月低了1150萬人。

據勞工部數據，8月政府僱員激增34.4萬人，占單月就業增長1/4，此外，零售、商業服務、餐旅、教育與醫療服務領域就業也有顯著增長。

美國的失業率八月份大幅下降，使面臨大選爭取連任的總統特朗普大受鼓舞。特朗普周五發推稱，“8月新增就業137萬，這是超棒的數字。”“失業率降至8.4%，哇，比預期的好太多。”特朗普說，“失業率回落到10％以下，比預期的要快得多，而且強勢。”

副總統彭斯更是稱讚“這是美國重要的日子”。彭斯在CNBC新聞網上表示，“美國的回歸已經開始”。

不過，美國就業復蘇進展並不順利，加州、德州、佛羅里達、亞利桑那等州夏季疫情復燃，許多商家被迫再次停業，打亂復原步調。

勞工部3日公布，截至8月29日，全美88.1萬人初次申請失業給付。這項數據近幾個月逐步下滑，但仍高於疫情爆發前的歷史高點69.5萬人。

由於疫情未解，業者即使恢復營業仍面臨需求疲弱的困境，需要的人手受限，許多廠商人事凍結或開始為景氣長期低迷而縮減。聯合航空控股公司2日宣布擬裁員1萬6370人，應對疫情期間乘客搭機需求低迷的局面。可口可樂公司也宣布計畫裁員，並向美國與加拿大約4000名員工提出優離方案。