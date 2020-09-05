判決書指余文生承認顛覆國家政權 余妻申請公開公安審訊錄像助夫上訴

因煽動顛覆國家政權罪被判入獄四年的維權律師余文生，法院判決書指他自己供述，在網上發布攻擊國家政權和社會主義制度的公開信，內容是無中生有，舉例亦是歪曲事實。判決書又指余對指控的犯罪事實及罪名並無異議，當庭認罪悔罪，請求從輕處罰。不過，余妻許艷表明丈夫已提出上訴，並已申請公開公安審訊余文生的同步錄像，顯示她不相信判決書中指丈夫自認誣衊政府的說法。

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余文生的妻子許艷今(5日)早在社交平台推特公開判決書時指出，余文生的右手已經殘疾，不可以寫字。而她與余文生的辯護律師3日探望余後表示，余「右手的顫抖問題仍然無法解決，只能獲得自由後多加療養」；他更透露，余文生在審訊期間，「有警察對他進行家庭成員的威脅」，而在2019年11月至今年1月期間，「長時間挨餓」。

許艷更在推特上透露，9月3日下午，江蘇省高級人民法院已於3日通知另一辯護律師盧思位，不會調取徐州市公安局審訊余文生律師的同步錄音錄像。她質疑，為什麼別人的案子可以調取同步錄音錄像而余文生的案子則不可以。在徐州市公安局拒絕接收其現場提交的政府信息公開申請後，她已把申請表郵寄給當局。

根據許艷在推特公開的判決書，江蘇省徐州市中緞人民法院於去年5月「公開審理」案件，其判決卻要在庭審一年多後才獲媒體披露。許艷形容，丈夫是被秘密判決，已提出上訴，律師3日探望余文生時，曾與余討論二審問題。

判決書引述江蘇省徐州市人民檢察院指出，余文生在2014至18年1月期間，在社交平台上發布攻擊國家和社會主義制度的公開信，「以『維權』為名，歪曲、捏造事實，…抹黑黨和國家領導人，…誹謗法治倒退，人權惡化」，煽動顛覆中國政權和推翻社會主義制度。

判決書以「余文生供述」的方式指出，2017年在社交平台上發表的《余文生律師公開信》中寫到，自中共十八大以來寃獄橫生、貪腐橫行，是無中生有；到舉的中國公民事件，是歪曲事實，目的是否定中國體制。

法院以余的供述有坦白情節，又當庭認罪，故判處余文生有期徒刑4年，剝奪政治權利3年，其刑期將在2022年3月1日刑滿。

現年53歲的余文生，曾代理多宗法輪功學員和「709大抓捕」被捕維權律師的案件，2018年1月被當局註銷律師證，同時因倡議修憲而被當局抓捕，後被控以「煽動顛覆國家政權罪」，逾一千日，家屬和受聘律師不能探視，美、德、荷等多國曾呼籲當局釋放余文生。