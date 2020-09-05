法國衛生部長韋蘭表示須警惕新一波疫情

法國周五單日新增確診感染新冠病毒人數創新高，法國衛生部長韋蘭周六表示，法國必須警惕新一波疫情，以及未來半個月內入院病患及重症患者增加。克羅地亞數千民眾示威，抗議政府防疫措施危害人權和自由。

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法新社報道，法國衛生部周六晚通報，法國新增確診感染8550例，而法國周五新增確診8975例，創下3月份以來單日確診最高紀錄。衛生部長韋蘭周六介紹媒體訪問時表示，與春季疫情時期相比，目前的發展速度較慢，但我們應該提高警惕。他解釋說，“住院和重症監護反映的是兩周前的疫情。可以預見未來兩周，入院和重症患者將有所增加。

法新社援引官方數據顯示，截至周六，全球死於新冠病毒人數已達87萬5703人。

而美軍里根號航空母艦有多名士兵新冠病毒檢測呈陽性反應。美國海軍第七艦隊發言人周六表示，這批士兵是在上月27日確診，隨即離船接受治療。沒有人送院治療，目前船上已沒有確診病例。今年3月期間，母港位於日本橫須賀的里根號，曾有兩人確診感染肺，當時是繼羅斯福號之後，一周有兩艘美國航艦士兵確診感染。

另據報道，克羅地亞周六數千民眾在首都示威，抗議政府採取的防疫措施危害到人權和自由。示威者提出“摘掉口罩，正常生活”。