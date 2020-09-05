誰在干預美國總統大選？拜登：是俄國不是中國 奧布萊恩：中國扮演最積極的角色

2020年9月5日，特朗普在Trump National Golf Club à Sterling打高爾夫球，雙方的支持者聚集在外面聲援。

在離總統大選不足兩個月之際，外國干預美國大選的話題令美國選民格外關注。誰在干預美國總統大選？民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)表示：是俄羅斯不是中國；白宮國家安全顧問奧布萊恩(Robert O’brien)表示：中國扮演最積極的角色。

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拜登4日在德拉瓦州舉行記者會表示，他不認為中國是美國總統選舉的最大威脅，據他所獲知的情報，也不支持司法部長巴爾(William Barr)將中國視為此次選舉最大威脅。

拜登表示，世界上很多國家都樂見美國選舉變得不穩定，其中最為努力、持續不斷且從不鬆懈的是俄羅斯。

巴爾2日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時表示，他相信比起俄羅斯或伊朗，中國更積極試圖干預美國選舉，巴爾也說自己看過情報才做此結論。

拜登批評說：巴爾是一個很糟糕的司法部長，更是糟糕的情報官員。白登質疑特朗普政府這麼說，是因特朗普想避免與俄羅斯總統普京正面衝突。

拜登說，若他當選總統，會讓任何試圖影響美國選舉的國家承擔後果，若他當選總統，會對俄羅斯干預美國選舉一事做出回應。

白宮國家安全顧問奧布萊恩4日在白宮記者會答覆記者詢問時表示：在干預美國總統大選的國家中，中國規模最大，且扮演最積極的角色；美國已提醒中國等國家，干預美國選舉將面臨後果。

繼國家情報總監拉特克利夫(John Ratcliffe)與司法部長巴爾(William Barr)，歐布萊恩已是第三位指中國為最大威脅的高官，特朗普團隊口徑相當一致。

自從2016年起，外國勢力干預總統選舉，已成為美國大選的重要議題。美國國家情報總監辦公室(ODI)上月7日發布報告，指中國、俄羅斯和伊朗均可能幹預2020總統大選。報告並分析了三國對個別候選人的偏好：中國希望特朗普不要連任，俄羅斯對民主黨總統候選人拜登反感，伊朗意圖傷害美國總統特朗普。

奧布萊恩表示：美國已知中國在干預美國總統大選中，扮演最積極的角色，俄羅斯和伊朗也參與其中；美國已採取前所未有的行動，強化選務基礎設施。奧布萊恩說：“我們已經把紅線畫出來，清楚告訴中國、俄羅斯、伊朗，試圖干預美國大選，將面臨意想不到的後果。”