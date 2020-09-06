前法國駐華大使黎想：對侵犯人權不能無底線地忍受

在中國外交官頻頻到訪歐洲之際，法廣法語部就歐洲對中國應該推行何等外交政策展開討論，參加討論的嘉賓分別為法國前駐華大使黎想（Jean-Maurice Ripert），前駐美國大使Gerard Araud 和法國戰略研究基金會中國問題專家Antoine Bondaz先生，前駐華大使黎想（Jean-Maurice Ripert）在討論中反駁了在人權問題必須講究效率的言論。

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前駐華大使黎想（Jean-Maurice Ripert）:

我必須指出三點：第一，在法國我在外交部聽夠了譴責美國霸權的言論，實在不明白我們為什麼總是譴責美國霸權而對來自俄羅斯與中國的壓力卻不以為然。這同戴高樂主義並沒有任何關係，這並不是法國外交的傳統。

第二，在人權問題上，當然，必須注意效率問題，但是，到一定的程度，我們必須堅守原則，不能夠一味地接受。當數百萬香港人走上街頭反對政府的法令，當超過70%的香港人投票反對習近平的中國，這裡根本就不是效率問題，而是必須支持那些同我們一樣追求民主的人，如果認為沒有必要去支持他們的話，那我們對民主的理解是什麼？我們可以有別人就不能夠也擁有？非常抱歉，我在這裡必須說到新疆，必須說到一些十分可怕的事。在新疆有強迫節育，在新疆孩子被迫與父母分離，這難道不使你們聯想到什麼？還記得當年阿根廷的將軍們把反對派的孩子任意拋棄或者送人嗎？新疆的現狀同效率不效率已經沒有任何關係，我們必須站出來說，我們再也不能容忍下去，國際和約中對種族屠殺罪名設有明確的定義。

第三，當然情況同戰爭時期有所不同，但是，事實上，Gerard Araud 自己也說到網絡戰爭，而且在喜馬拉雅山上中印之間的戰爭每天正在進行中，每天都有人死亡，還有，南中國海會發生什麼？倘若有一天中國效仿普京對待克里米亞那樣將南中國海納入其邊界，我們到時候不得不陷入衝突。

最後一點十分重要，歐洲當然必須首先表達立場，歐洲是法國與德國，但也是許多別的國家，我們不能自己內部四分五裂，歐盟自己必須積極向上，重新贏得那些接近中國，在令人質疑的一帶一路規畫中與中國合作的歐盟國家。

法廣法文網站鏈接：

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200902-quelle-diplomatie-fran%C3%A7aise-et-europ%C3%A9enne-vis-%C3%A0-vis-la-chine