意大利極右派領導人指責“意大利淪為中國殖民地”

意大利極右派領導人薩爾維尼周日表示，在一個優柔寡斷的無能政府治下，意大利恐會亡於“無所作為”，薩爾維尼並指責政府使意大利淪為“中國的殖民地”。

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法新社報導，薩爾維尼（Matteo Salvini）在科摩湖（Lake Como）畔舉行的政經論壇“歐洲人之家”上，就意大利由“五星運動”和中間偏左政黨民主黨組成的聯合政府表示，“意大利這個國家有可能亡於政府的“無所作為”。過去這一年，不論是意大利航空公司（Alitalia）的命運或退休改革，“處處受阻，每件事他們都在吵個不停”。

薩爾維尼說，民粹派五星運動和中間偏左派民主黨組成的聯合政府不能成事，意大利到了開始決定自己未來的時刻。 意大利將有7個大區於本月20日到21日舉行選舉。曾任內政部長的薩爾維尼說，他領導的聯盟黨“將給國家帶來希望”。他表示：“我們希望把意大利變成一個以價值和競爭為基礎，更現代，更加強有力的國家。”

薩爾維尼並批評說：“在歐洲，意大利被視為中國殖民地，是中國獨裁政治的特洛伊木馬，這令人無法接受”。

法新社說，意大利同許多歐洲國家相反，沒有拒絕中國華為參與興建5G系統。儘管美國不斷指責華為為北京搜集情報數據，但意大利工業部長帕圖安內里辯稱，華為“物美價廉”。而新冠病毒疫情使中國與歐洲關係緊張，意大利卻一直與中國“交好”。

薩爾維尼表示：“中國在敏感基礎建設上投資的每一歐元，都必須進行考量，甚至對一些項目加以阻止。